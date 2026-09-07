Alert Top Story Topical Lake Geneva-area schools prep-sports schedule for Sept. 10 - Sept. 17 Kaitlyn Hupp Sep 7, 2026 Sep 7, 2026 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The following is the prep-sports schedule for Sept. 10—Sept. 17:k9amu@@E32==k^9amkAmq2586C 2E q6=@:E |6>@C:2=[ f A]>][ $6AE] `_[ q6=@:E |6>@C:2= w:89 $49@@=]k^AmkAmq:8 u@@E GD] %FC?6C[ f A]>][ $6AE] `_[ q:8 u@@E w:89 $49@@= u@@E32== $E25:F>]k^AmkAm(:==:2>D q2J GD] !2=>JC2\t28=6[ f A]>][ $6AE] `_[ (:==:2>D q2J w:89 $49@@=]k^Am k9am%6??:Dk^9amkAmq2586C GD] &?:@? vC@G6[ ci`d A]>][ $6AE] `_[ q2586C w:89 $49@@= %6??:D r@FCED]k^Am People are also reading… Gateway helps graduate help family Gateway shows graduate the way to reaching career and life goals Lake Geneva Police Department’s expenses expect to increase by $411,000 in 2027 Bucks sign 7-foot center ahead of training camp Residents receive information about proposed transmission line project Pitcher providing little evidence Brewers should have confidence in him for playoffs Kenosha Laborfest set to return in lakside park on Labor Day Kyle Harrison did himself no favors in Brewers' loss to Cubs by tipping pitches Rookie wide receiver looks to continue Packers' decades-long tradition Yerkes Foundation hosting 'Cosmic Construction' fundraiser Prominent UW-Madison professor agrees to resign after investigation Where does Brewers prospect Andrew Fischer rank on minors HR record? In Waunakee, it's live mariachi music amid the bananas, fried chicken and yogurt Lake Geneva Avian Committee hosting annual Swift Night Out New pediatrician joins Mercyhealth Hospital and Medical Center kAmq2586C 2E s6u@C6DE sF2= x?G:E6[ `_ 2]>][ $6AE] ``[ |2E496D 2E '2C:@FD {@42E:@?D]k^AmkAmq2586C 2E s6u@C6DE sF2= x?G:E6[ h 2]>][ $6AE] `a[ |2E496D 2E '2C:@FD {@42E:@?D]k^AmkAmq2586C 2E (:=>@E &?:@?[ ci`d A]>][ $6AE] `c[ !2?E96C $A@CED r@>A=6I — %6??:D r@FCED]k^Am kAmq2586C 2E t=<9@C? pC62[ ci`d A]>][ $6AE] `f[ t=<9@C? pC62 w:89 $49@@= %6??:D r@FCED]k^AmkAmq:8 u@@E^(:==:2>D q2J 2E |@?C@6[ ci`d A]>][ $6AE] `_[ |@?C@6 w:89 $49@@= %6??:D r@FCED]k^Am kAmq:8 u@@E^(:==:2>D q2J 2E z@9=6C x?G:E6[ b A]>][ $6AE] ``[ z@9=6C w:89 $49@@=]k^AmkAmq:8 u@@E^(:==:2>D q2J 2E z@9=6C x?G:E6[ g 2]>][ $6AE] `a[ z@9=6C w:89 $49@@=]k^Am kAmq:8 u@@E^(:==:2>D q2J GD] (9:E6H2E6C[ ci`d A]>][ $6AE] `e[ q:8 u@@E w:89 $49@@= %6??:D r@FCED]k^Amk9amv@=7k^9amkAmq2586C GD] (6DE@D92 r6?EC2=[ bib_ A]>][ $6AE] `_[ v@=56?6J6 r=F3]k^AmkAmq2586C 2E qFC=:?8E@?[ bib_ A]>][ $6AE] `d[ qC@H?D {2<6 v@=7 r@FCD6]k^Am kAmq2586C 2E (2E6C7@C5 sC6DD &A[ bib_ A]>][ $6AE] `e[ #:G6C>@@C r@F?ECJ r=F3]k^Am kAmq:8 u@@E 2E t586CE@? |:?: |66E[ c A]>][ $6AE] ``[ v=6? tC:? v@=7 r@FCD6]k^AmkAmq:8 u@@E 2E r=:?E@? |:?: |66E[ bib_ A]>][ $6AE] `c[ !C2:C:6 (@@5D v@=7 r@FCD6]k^Amk9am'@==6J32==k^9amkAmq2586C GD] t=<9@C? pC62[ eib_ A]>][ $6AE] `d[ q2586C w:89 $49@@= |2:? vJ>]k^AmkAmq:8 u@@E GD] %FC?6C[ eib_ A]>][ $6AE] `_[ q:8 u@@E w:89 $49@@= |2:? vJ>]k^Am kAmq:8 u@@E 2E r=:?E@?[ eib_ A]>][ $6AE] `d[ r=:?E@? w:89 $49@@=]k^AmkAmq:8 u@@E 2E t586CE@?[ eib_ A]>][ $6AE] `f[ t586CE@? w:89 $49@@=]k^AmkAm(:==:2>D q2J GD] %96 {:?4@=? p4256>J[ d A]>][ $6AE] `_[ (:==:2>D q2J |:55=6^w:89 $49@@= — w$|$ vJ>]k^AmkAm(:==:2>D q2J 2E u2:E9 r9C:DE:2? x?G:E2E:@?2=[ g 2]>][ $6AE] `a[ u2:E9 r9C:DE:2? $49@@=]k^AmkAm(:==:2>D q2J GD] !2=>JC2\t28=6[ fi`d A]>][ $6AE] `d[ (:==:2>D q2J |:55=6^w:89 $49@@= — w$|$ vJ>]k^Am k9amrC@DD r@F?ECJk^9amkAmq2586C 2E (9:E?2== rC@DD r@F?ECJ x?G:E2E:@?2=[ v:C=D di`d A]>[ q@JD dicd A]>][ $6AE] `_[ w2=6D r@C?6C !2C<]k^AmkAmq2586C 2E r@?76C6?46 #6=2JD[ bib_ A]>][ $6AE] `d[ u@I #:G6C !2C<]k^AmkAmq:8 u@@E 2E {25:D9 x?G:E2E:@?2=[ cib_ A]>][ $6AE] `_[ r2>A %:>36C\{66]k^AmkAmq:8 u@@E 2E $:=G6CH@@5 x?G:E6[ c A]>][ $6AE] `d[ $:=G6CH@@5 r@F?EJ !2C<]k^Am k9am$@446Ck^9am kAmq2586C 2E t2DE %C@J[ e A]>][ $6AE] `c[ t2DE %C@J w:89 $49@@=]k^AmkAmq2586C 2E t=<9@C? pC62[ eib_ A]>][ $6AE] `d[ t=<9@C? pC62 w:89 $49@@=]k^AmkAmq2586C 2E z6?@D92 x?5:2? %C2:=[ eib_ A]>][ $6AE] `f[ z6?@D92 x?5:2? %C2:= w:89 $49@@=]k^AmkAmq:8 u@@E^(:==:2>D q2J GD] t2DE %C@J[ f A]>][ $6AE] `_[ q:8 u@@E w:89 $49@@= $@446C %FC7]k^Am kAmq:8 u@@E^(:==:2>D q2J 2E (2E6CE@H? {FE96C !C6A[ cib_ A]>][ $6AE] `d[ (2E6CE@H? {FE96C !C6A — $@446C u:6=5]k^Am kAmq:8 u@@E^(:==:2>D q2J 2E y6776CD@?[ f A]>][ $6AE] `f[ y6776CD@? w:89 $49@@= — z:<<@>2? $E25:F>]k^Amk9am$H:>k^9amkAmq2586C 2E (9:E6H2E6C %C:[ dib_ A]>][ $6AE] `_[ (9:E6H2E6C w:89 $49@@=]k^AmkAmq2586C 2E (2FH2E@D2 t2DE |66E[ g 2]>][ $6AE] `a[ (2FH2E@D2 t2DE w:89 $49@@=]k^Am kAmq2586C 2E s6=2G2?\s2C:6?[ dib_ A]>][ $6AE] `d[ s6=2G2?\s2C:6? w:89 $49@@= — $H:>>:?8 !@@=]k^Am Recent stories by Kaitlyn Hupp Kaitlyn Hupp Mar 6, 2026 Get in the game with our Prep Sports Newsletter Sent weekly directly to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Kaitlyn Hupp Reporter Author email Follow Kaitlyn Hupp Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Related to this story Most Popular Lake Geneva Badger vs. Westosha Central Lake Geneva Badger will look to get their first win of the season Friday, Sept. 11 at Beloit Memorial. Last week's prep sports results for Lake Geneva-area schools The following are the results from last week's games for Lake Geneva-area schools. Lake Geneva-area schools prep-sports schedule for Sept. 3 - Sept. 10 This week’s prep-sports schedule for Lake Geneva-area schools. Last week's prep sports results for Lake Geneva-area schools The following are the results from last week's games for Lake Geneva-area schools. Watch Now: Related Video Badgers in 60: A 1-minute recap of Wisconsin football player interviews ROBBERY in Ann Arbor + Baton Rouge BEAT-DOWN ROBBERY in Ann Arbor + Baton Rouge BEAT-DOWN Is Michigan's clock controversy actually controversial? Is Michigan's clock controversy actually controversial? Badgers in 60: A 1-minute recap of Wisconsin coach Luke Fickell's news conference Badgers in 60: A 1-minute recap of Wisconsin coach Luke Fickell's news conference Watch Now: Related Video Badgers in 60: A 1-minute recap of Wisconsin football player interviews ROBBERY in Ann Arbor + Baton Rouge BEAT-DOWN ROBBERY in Ann Arbor + Baton Rouge BEAT-DOWN Is Michigan's clock controversy actually controversial? Is Michigan's clock controversy actually controversial? Badgers in 60: A 1-minute recap of Wisconsin coach Luke Fickell's news conference Badgers in 60: A 1-minute recap of Wisconsin coach Luke Fickell's news conference