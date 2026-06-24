Badger High School has announced the honor roll and high honor roll students for the second semester of the 2025-26 school year.
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