Brewers fans began lining up at 6:30 a.m. outside Lost Files in Downtown Lake Geneva on Saturday, two-and-a-half hours before the doors opened for the first stop of the Milwaukee Brewers’ Wisco Pop-Up Series.
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Kaitlyn Hupp
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