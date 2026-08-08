A Walworth County native is helping to tell the story of a Milwaukee Brewer icon.
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Dennis Hines
Reporter
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