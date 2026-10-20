Look Ahead is the weekly event listing of The Resorter. Below are Lake Geneva area happenings we suggest checking out. Note: Information is subject to change. Email Special Section Coordinator Steve Targo to have an event listed.
kAmkDEC@?8m(65?6D52J[ ~4E] a`k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m(966= @7 u@CEF?6 {:G6k^DEC@?8m U>52D9j k6>m{@33J @A6?D e A]>][ D9@H DE2CED f A]>][ xCG:? {] *@F?8 pF5:E@C:F>[ hb_ (] |2:? $E][ (9:E6H2E6C[ k2 9C67lQ9EEAi^^E96J@F?8H9:E6H2E6C]4@>^6G6?E^H966=\@7\7@CEF?6\=:G6QmE96J@F?8H9:E6H2E6C]4@>^6G6?E^H966=\@7\7@CEF?6\=:G6k^2m]k^6>m (2E49 2D E9@D6 H9@ AFC492D6 E:4<6ED AC:@C E@ ~4E@36C 2C6 D6=64E65 7C@> E96 2F5:6?46 E@ A2CE:4:A2E6 :? E9:D =:G6 G6CD:@? @7 E96 =@?8\CF??:?8 E6=6G:D:@? 82>6 D9@H] r@?E6DE2?ED H:== DA:? 2 C6A=:42 @7 E96 :4@?:4 (966= 2?5 D@=G6 AFKK=6D E@ H:? AC:K6D] %:4<6ED DE2CE 2E Sad] tIEC2 766D >2J 2AA=J]k^Am
People are also reading…
- New parking signs installed throughout downtown Lake Geneva
- Illinois apple orchard opens market store in Walworth
- UW-Madison offers mental health resources after off-campus death
- GOP shifts attention to Bryan Steil reelection effort
- 3 things that stood out from Bucks’ preseason
- Week 9 high school football scores
- Lake Geneva city attorney could become appointed position
- Botham Vineyards closing, returning to prairie and a homestead
- 3 things that stood out from Wisconsin men's basketball's exhibition win over UW-Green Bay
- Lake Geneva Public Library to celebrate landmark designation
- UW-Madison offers mental health resources after off-campus death
- Geneva Lake Arts Foundation assists with Holiday Home Camp project
- Geneva Joint No. 4 School District seeks referendum approval
- Brewers' Jake Bauers adds to storybook year by winning NLCS MVP honors
- ‘Newlyweds’ makes old sitcom formula work for contemporary times
kAmkDEC@?8mq@@ :? E96 q2Ji |FC56C 2E E96 |@?DE6C |2D9k^DEC@?8m U>52D9j k6>me A]>][ {:@?D u:6=5 w@FD6[ af_ t=<9@C? #@25[ (:==:2>D q2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^H:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6QmH:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6k^2m]k^6>m vF6DED H:== H@C< E@86E96C E@ D@=G6 2 w2==@H66? >FC56C >JDE6CJ] uC66 E@ 2EE6?5[ C68:DEC2E:@? C6BF:C65 2E E9:D :?DE2==>6?E @7 (:==:2>D q2JUCDBF@jD q@@ :? E96 q2J 6G6?E D6C:6D] }@E6i tG6?E :D U=5BF@j3@@<65 7F==[UC5BF@j 244@C5:?8 E@ E96 =:?<[ 3FE A6@A=6 42? C6BF6DE A=246>6?E @? 2 H2:E=:DE]k^Am
kAmkDEC@?8mz2E6 |@@?6J pFE9@C %2=<k^DEC@?8m U>52D9j k6>me A]>][ u@?E2?2 !F3=:4 {:3C2CJ[ `ee a?5 pG6][ u@?E2?2[ k2 9C67lQ9EEAi^^=2<6D:563@@<D=8]4@>^6G6?EDQm=2<6D:563@@<D=8]4@>^6G6?EDk^2m]k^6>m |@@?6J[ 2FE9@C @7 U=5BF@j%96 (@>2? @7 E96 w@FD6[UC5BF@j H:== 36 :? 4@?G6CD2E:@? H:E9 6G6?E 4@@C5:?2E@C p??2 vC2GF?56C] r@A:6D @7 E96 ?6H 3@@< H:== 2=D@ 36 2G2:=23=6 7@C AFC492D6] uC66 E@ 2EE6?5[ DF3>:E #$'! 2E E96 =:?<]k^Am
kAmkDEC@?8m%9FCD52J[ ~4E] aak^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m{2?5>2C< }:89E 2E E96 {:3C2CJk^DEC@?8m U>52D9j k6>mdicd\ficd A]>][ {2<6 v6?6G2 !F3=:4 {:3C2CJ[ h`g (] |2:? $E][ {2<6 v6?6G2[ k2 9C67lQ9EEAi^^=8=:3C2CJ]@C8Qm=8=:3C2CJ]@C8k^2m]k^6>m r6=63C2E6 E96 56D:8?2E:@? @7 E96 7:CDE =@42==J =2?5>2C<65 3F:=5:?8 H:E9:? E96 4:EJ @7 {2<6 v6?6G2 WD66 DE@CJ p`X] #:33@? 4FEE:?8 H:E9 ':D:E {2<6 v6?6G2 DE2CED 2E dicd A]>] ~A6? 9@FD6 :? E96 ?6H=J C6?@G2E65 $>:E9 #@@> @7 E96 =:3C2CJ 2E e A]>] p AC@8C2> 23@FE 9:DE@C:4 AC6D6CG2E:@? 2?5 =2?5>2C<:?8 :D 2E eib_ A]>] z6? tEE6?[ @7 E96 w:DE@C:4 !C6D6CG2E:@? r@>>:DD:@?j 2?5 r9C:D qC@@<6D[ @7 E96 4@>>:DD:@? 2?5 q=24< !@:?E tDE2E6 2?5 v2C56?D[ H:== 36 E96C6] uC66[ @A6? E@ E96 AF3=:4]k^Am
kAmkDEC@?8muC:52J[ ~4E] abk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mv6?6G2 u2==E@36C u6DEk^DEC@?8m U>52D9j k6>mv2E6 @A6?D c A]>][ DE2CED d A]>][ {2<6 v6?6G2 w@FD6 @7 |FD:4[ }bac` r@F?EJ #@25 w[ E@H? @7 v6?6G2[ k2 9C67lQ9EEAi^^=89@>]4@>^7F==\42=6?52CQm=89@>]4@>^7F==\42=6?52Ck^2m]k^6>m w2==@H66? DA:C:E 2?5 ~<E@36C76DE G:36D A6C>62E6 E9:D E9C66\52J 6G6?E[ H9:49 <:4<D @77 E@52J] {:G6 >FD:4[ 4@DEF>6D[ v6C>2?\:?DA:C65 24E:G:E:6D 2?5 7@@5[ AF>A<:?D 2?5 >@C6] uC66 25>:DD:@?] u:?5 >@C6 2E E96 =:?< 2?5 2E E96 w@FD6 @7 |FD:4 u2463@@< A286]k^Am
kAmkDEC@?8m%C:4<\@C\EC62E %C2:?Dk^DEC@?8m U>52D9j k6>md U2>Aj e A]>][ t2DE %C@J t=64EC:4 #2:=C@25[ a__a r9FC49 $E][ t2DE %C@J[ k2 9C67lQ9EEAi^^62DEEC@JCC]@C8^EC:4<\@C\EC62E\EC2:?D]9E>=Qm62DEEC@JCC]@C8^EC:4<\@C\EC62E\EC2:?D]9E>=k^2m]k^6>m %2<6 2 ad\>:?FE6 EC2:? C:56 7C@> E96 C2:=C@25 56A@E E@ E96 y:> qJC?6D |6>@C:2= !2C<[ 7@C>6C=J <?@H? 2D %@H? w2== !2C<] ~?46 2E E96 A2C<[ 49:=5C6? 42? EC:4<\@C\EC62E[ A=2J 82>6D 2?5 6?;@J E96 ?6H A=2J8C@F?5 6BF:A>6?E] p7E6C E96 EC:A 324< E@ E96 56A@E[ 6249 49:=5 42? A:4< 2 AF>A<:? E@ E2<6 9@>6] %C:4<\@C\EC62E %C2:?D H:== 2=D@ CF? uC:52J[ ~4E] b_[ 2E d U2>Aj e A]>] %:4<6ED S`a 286D a 2?5 J@F?86C[ Sah 286D b\`c[ Sba]d_ 286D `d 2?5 @=56C] t2DE %C@J #2:=C@25 |FD6F> >6>36CD C646:G6 2 5:D4@F?E]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 `hgdi %@E2==J g_D |:IE2A6 {:G6k^DEC@?8m U>52D9j k6>ms@@CD e A]>][ D9@H f A]>][ v6?6G2 $E286[ acc qC@25 $E][ {2<6 v6?6G2[ k2 9C67lQ9EEAi^^86?6G2DE286]4@>Qm86?6G2DE286]4@>k^2m]k^6>m w:89\6?6C8J C6EC@ 52?46 A2CEJ H:E9 %96 `hgd A6C7@C>:?8 >FD:4 3J !C:?46[ |25@??2[ |:4926= y24<D@? 2?5 @E96C `hg_D >FD:4 :? 2 U=5BF@j7F==\E9C@EE=6 7=2D9324<[UC5BF@j 244@C5:?8 E@ E96 D:E6] %:4<6ED Sb_\bd[ A=FD 766D]k^Am
kAmkDEC@?8m*6C<6D r2?5=6=:89E (2=<k^DEC@?8m U>52D9j k6>mf\hib_ A]>][ *6C<6D ~3D6CG2E@CJ[ bfb (] v6?6G2 $E][ (:==:2>D q2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^J6C<6D@3D6CG2E@CJ]@C8^E@FCD\2?5\6G6?ED^J6C<6D\42?5=6=:89E\H2=<QmJ6C<6D@3D6CG2E@CJ]@C8^E@FCD\2?5\6G6?ED^J6C<6D\42?5=6=:89E\H2=<k^2m]k^6>m p??F2= H2=< E9C@F89 a[___ 42?5=6D U=5BF@jH:== 36 :==F>:?2E65 =:<6 2? 2FEF>?2= 4@?DE6==2E:@?[UC5BF@j A6C E96 =:?<] r2?5=6D H:== 36 :? E96 d_\24C6 ~=>DE625 2C3@C6EF>[ H:E9 65F42E:@?2= DE2E:@?D 2=@?8 E96 EC2:=D 2?5 :?D:56 E96 @3D6CG2E@CJ] uC66 D9FEE=6 E@ 2?5 7C@> (:==:2>D q2J w:89 $49@@=[ d__ (] v6?6G2 $E] }@ @?\D:E6 A2C<:?8 2E *6C<6D] p?@E96C r2?5=6=:89E (2=< :D $2EFC52J[ ~4E] ac[ f\hib_ A]>] r@DE S`d 7@C 286D `h 2?5 @=56C[ S`_ 286D `g 2?5 J@F?86C] #2:? @C D9:?6 6G6?E]k^Am
kAmkDEC@?8m$2EFC52J[ ~4E] ack^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8ma_ae r2E49 U2>Aj #6=62D6 u:D9:?8 s6C3Jk^DEC@?8m U>52D9j k6>mr964<\:? dib_ 2]>][ E@FC?2>6?E e\`_ 2]>][ A@DE\56C3J 3F776E 2?5 >@C6 27E6C F?E:= `aib_ A]>][ %FCE=6 {2<6 %2A U2>Aj vC:==[ }ed`b p?56CD@? sC:G6[ s6=2G2?[ k2 9C67lQ9EEAi^^EFCE=6=2<6E2A2?58C:==]4@>^7:D9:?8\56C3JQmEFCE=6=2<6E2A2?58C:==]4@>^7:D9:?8\56C3Jk^2m]k^6>m !C:K6D 7@C =2C86DE H2==6J6[ 32DD 2?5 ?@CE96C? A:<6] s6C3J =:>:E65 E@ a_ 3@2ED] #68:DEC2E:@? :D A6C 3@2E^E62> @7 EH@] s@H? A2J>6?Ei S`__[ E@ 36 A2:5 :? A6CD@? @C @G6C E96 A9@?6] |@C6 2E E96 =:?<]k^Am
kAmkDEC@?8m%CF?< @C %C62EPk^DEC@?8m — k6>m}@@?\a A]>][ p5G2?465 pFE@ r=:?:4 s6=2G2?[ cb__ w:89H2J d_[ s6=2G2?]k^6>m u2>:=J 7F? :? E96 7@C> @7 7C66 42?5J 2?5 EC62ED] r@DEF>6D 6?4@FC2865] $66 p5G2?465 pFE@ r=:?:4’D u2463@@< A286 7@C >@C6]k^Am
kAmkDEC@?8mq@@ :? E96 q2Ji !F>A<:? #246Dk^DEC@?8m U>52D9j k6>m` A]>][ q2CC6EE |6>@C:2= {:3C2CJ[ ed (] v6?6G2 $E][ (:==:2>D q2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^H:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6QmH:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6k^2m]k^6>m %9:?< E9:D :D ;FDE 23@FE C@==:?8 2 AF>A<:? 5@H? 2 9:==n %96C6 2C6 E9C66 5:G:D:@?D] uF? #F? :D D:>A=J C@==:?8 2 AF>A<:? E@ D66 9@H 72C :E 8@6D] qC24<6E s:G:D:@? 92D 9625\E@\9625 C246D :? 2 DE6A=2556C 7@C>2E] %96? E96C6UCDBF@jD E96 r962E6CD s:G:D:@?[ 2? 2?JE9:?8 8@6D 7@C>2E E92E 2==@HD 4@?E6DE2?ED E@ 36 4C62E:G6 H:E9 E96:C AF>A<:? 56D:8?D]k^Am
kAmkDEC@?8m{2<6 v6?6G2 y2J466D %CF?< @C %C62Ek^DEC@?8m — k6>m`\c A]>][ {2<6 r:EJ $@4:2=[ ``` r6?E6C $E][ {2<6 v6?6G2]k^6>m r9:=5C6? 42? H62C 4@DEF>6D 2?5 8@ 7C@> ECF?< E@ ECF?< 7@C 42?5J 2?5 EC62ED 2E E9:D 2??F2= 6G6?E 3J E96 y2J466D] |FD:4[ 82>6D[ AF>A<:? 564@C2E:?8 2?5 >@C6] $66 E96 y2J466D u2463@@< A286 7@C >@C6]k^Am
kAmkDEC@?8m{:=’ #6Gk^DEC@?8m — k6>mb\cib_ A]>][ u:CDE r@?8C682E:@?2= &?:E65 r9FC49 @7 r9C:DE[ f`d (:D4@?D:? $E][ {2<6 v6?6G2]k^6>m $:?86C[ DE@CJE6==6C 2?5 F<F=6=6 246 {:=’ #6G :D A6C7@C>:?8[ H:E9 25>:DD:@? S`_ 2E E96 5@@C] r9:=5C6? 286 `_ 2?5 J@F?86C 7C66 E@ 2EE6?5] uC66H:== 2?5 4@?46DD:@? 5@?2E:@?D 2446AE65] r2== @C E6IE r@>>@? vC@F?5 {2<6 v6?6G2 2E g`d\ge`\chb_ 7@C >@C6]k^Am
kAmkDEC@?8mq@@ :? E96 q2Ji |@?DE6C (2=<k^DEC@?8m U>52D9j k6>md\eib_ A]>][ z:D9H2F<6E@6 }2EFC6 r@?D6CG2?4J[ ad` t=<9@C? #@25[ (:==:2>D q2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^H:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6QmH:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6k^2m]k^6>m vF6DED H:== ;@:? 2 U=5BF@j>@?DE6C 56E64E:G6UC5BF@j 2?5 E2<6 E@ E96 z:D9H2F<6E@6 EC2:=D E@ 7:?5 2D >2?J w2==@H66? >@?DE6CD 2D E96J 42?] %9:D :D 2 ?@?\D42CJ[ ?@?\4@?E24E |@?DE6C (2=<] uC66 E@ 2EE6?5]k^Am
kAmkDEC@?8mq@s62?Di {@G6 U2>Aj w@A6 U2>Aj $6I U2>Aj sC62>D U96==:Aj 2?5 v@@5 %9:?8Dk^DEC@?8m U>52D9j k6>m{@33J @A6?D e A]>][ D9@H f A]>][ xCG:? {] *@F?8 pF5:E@C:F>[ k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]E96J@F?8H9:E6H2E6C]4@>^6G6?E^E96\3@562?D\c_\J62CD\@7\=@G6\9@A6\D6I\5C62>D\2?5\8@@5\E9:?8DQmHHH]E96J@F?8H9:E6H2E6C]4@>^6G6?E^E96\3@562?D\c_\J62CD\@7\=@G6\9@A6\D6I\5C62>D\2?5\8@@5\E9:?8Dk^2m]k^6>m %96 q@s62?D 563FE 2=3F> U=5BF@j{@G6 U2>Aj w@A6 U2>Aj $6I U2>Aj sC62>DUC5BF@j EFC?D c_ J62CD @=5[ 2?5 E96 32?5 :D 46=63C2E:?8 H:E9 2 E@FC] %96 q@s62?D H:== A=2J 2 EH@\2?5\2\92=7\9@FC D9@H E92E 762EFC6D 2 G:56@ C6EC@DA64E:G6] %:4<6ED DE2CE 2E Scb] tIEC2 766D >2J 2AA=J]k^Am
kAmkDEC@?8m{2<6 v6?6G2 $J>A9@?J ~C496DEC2i p? p>6C:42? :? !2C:Dk^DEC@?8m U>52D9j k6>mf A]>][ s6=2G2?\s2C:6? w:89 $49@@=[ `d_ rF>>:?8D $E][ s6=2G2?[ k2 9C67lQ9EEAi^^2AA]2A=@D]4@>^2HD^6G6?ED^a_ae0@4E@36C04@?46CEQm2AA]2A=@D]4@>^2HD^6G6?ED^a_ae0@4E@36C04@?46CEk^2m]k^6>m v6CD9H:?UCDBF@jD >FD:42= G6CD:@? @7 2? p>6C:42? G:D:E:?8 E96 DEC66ED @7 !2C:D 2?5 r@A=2?5UCDBF@jD U=5BF@ju2?72C6 7@C E96 r@>>@? |2?]UC5BF@j t:C62?? |FCA9J[ @7 E96 @C496DEC2[ H:== A6C7@C> E96 '2F892? (:==:2>D %F32 r@?46CED 2?5 tE96= $>JE9UCDBF@jD U=5BF@j~G6CEFC6 E@ E96 (C64<6CD]UC5BF@j pC62 9:89 D49@@= DEC:?8 DEF56?ED H:== A6C7@C> H:E9 E96 @C496DEC2] %:4<6ED 2C6 7C66 7@C DEF56?ED[ Sa_ 25F=ED[ Sd_ 7@C AC6>:F> C6D6CG65 D62ED]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Steve Targo
Special Sections Coordinator
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today