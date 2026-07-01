Look Ahead is the weekly event listing of The Resorter, a page for Lake Geneva area event and business news. Everything from festivals, parades and fairs to local musician gig schedules can be found in Look Ahead. Please remember this information is subject to change. Email Special Sections Coordinator Steve Targo to have an event appear in a future Look Ahead listing.
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