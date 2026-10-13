Susan L. Doemel Oct 13, 2026 Oct 13, 2026 Updated 6 hrs ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save August 19, 1948 - October 2, 2026kAm$FD2? {] s@6>6=[ 286 fg JCD] #6D:56?E @7 (9:E6H2E6C 2?5 7@C>6C=J @7 +6?52[ (x] !2DD65 E@ 6E6C?2= =:76 @? uC:52J[ ~4E@36C a[ a_ae] $FD2? H2D 3@C? @? pF8FDE `h[ `hcg 2E {2<6=2?5 |65:42= r6?E6C E@ w2CCJ 2?5 {F4J W?66 w2:?6DX *@F?8] $96 >2CC:65 $E6G6 @? |2C49 a`[ `hgf 2E E96 r@>>F?:EJ #67@C>65 r9FC49 :? s6=2G2?[ (x] $96 565:42E65 >@C6 E92? c_ J62CD @7 96C =:76 E@ 42C:?8 7@C @E96CD 2D 2 ?FCD6 2E {2<6=2?5 |65:42= r6?E6C] w6C 42C66C H2D >@C6 E92? 2 AC@76DD:@?—:E H2D 2 42==:?8] p7E6C 8C25F2E:?8 7C@> E96 |:=H2F<66 r@F?EJ v6?6C2= w@DA:E2= $49@@= @7 }FCD:?8[ D96 56G@E65 96CD6=7 E@ 96=A:?8 A2E:6?ED 2?5 72>:=:6D H:E9 4@>A2DD:@?[ <:?5?6DD[ 2?5 2 42C:?8 962CE] ~G6C E96 J62CD[ D96 E@F4965 4@F?E=6DD =:G6D E9C@F89 96C H@C< 2?5 H2D C6DA64E65 2?5 2AAC64:2E65 3J E9@D6 D96 H@C<65 2=@?8D:56]k^Am kAmp3@G6 2==[ D96 H2D 2 =@G:?8 H:76[ >@E96C[ 2?5 D:DE6C] w6C 72>:=J H2D 2E E96 46?E6C @7 96C =:76[ 2?5 E96 =@G6 D96 82G6 E96> H:== C6>2:? @?6 @7 96C 8C62E6DE =6824:6D]k^AmkAm(96? D96 H2D?VE 42C:?8 7@C @E96CD[ D96 7@F?5 92AA:?6DD :? 96C 82C56?] $96 =@G65 82C56?:?8 2?5 E@@< 8C62E AC:56 :? 96C 7=@H6C 365D] $96 6?;@J65 H2E49:?8 96C 7=@H6CD 3=@@> 2?5 4C62E:?8 2 362FE:7F= A=246 E92E 3C@F89E 4@=@C 2?5 ;@J E@ 96C 9@>6] w6C 82C56? H2D 2 C67=64E:@? @7 96C—H2C>[ ?FCEFC:?8[ 2?5 7F== @7 =:76]k^AmkAm$96 H:== 36 C6>6>36C65 7@C E96 42C6 D96 82G6 E@ @E96CD[ E96 =@G6 D96 82G6 96C 72>:=J[ 2?5 E96 362FEJ 2?5 <:?5?6DD D96 3C@F89E :?E@ E96 =:G6D @7 6G6CJ@?6 H9@ <?6H 96C]k^Am kAm$FD2? :D DFCG:G65 3J 96C 9FD32?5 $E6G6[ 49:=5C6? w62E96C W%6CCJX $49>>6=[ |682? Ws2G:5X p?56CD@? 2?5 {:D2 |2C:6 W%:>X |2E96[ 8C2?549:=5C6? v23C:6= $496>>6=[ |6892? W#J2?X u:@C6?E:?@ 2?5 |@==J (2=D9[ 8C62E 8C2?549:=5C6? }@C2 2?5 {F4:2 u:@C6?E:?@ 2?5 $:DE6C {F4J y2?6 !6E6CD] p=D@ DFCG:G65 3J ?:646D[ ?6A96HD[ @E96C C6=2E:G6D 2?5 >2?J 7C:6?5D]k^AmkAm!C646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?ED[ 8C2?5D@? }2E92?:6= z2: p?56CD@?[ 3C@E96C w2CCJ y2>6D *@F?8 2?5 ?:646 $E6A92?:6 p36==] ':D:E2E:@? H:== 36 96=5 @? %9FCD52J[ ~4E@36C `d[ a_ae[ 2E E96 {2K2C4KJ< u2>:=J uF?6C2= w@>6\{2<6 v6?6G2 Wd`d r6?E6C $EC66EX 7C@> ` E@ aicd A> H:E9 7F?6C2= D6CG:46 2E b A>] !C:G2E6 :?E6C>6?E #@D6=2H? |6>@CJ v2C56?D] x? {:6F @7 7=@H6CD >6>@C:2=D E@ p>6C:42? w62CE pDD@4:2E:@? @C E96 #@?2=5 |4s@?2=5 w@FD6 2AAC64:2E65]k^Am kAm{2K2C4KJ< u2>:=J uF?6C2= w@>6D @7 {2<6 v6?6G2 2?5 s6=2G2? :D AC@F5=J D6CG:?8 E96 72>:=J]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud