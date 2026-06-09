Kyle Edward Ascheman Jun 9, 2026 1 hr ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Kyle Edward Ascheman, an amazing father, husband, son, brother and friend, passed away on May 30, 2026 in a, seemingly small, boating accident.kAm%9@D6 H9@ <?6H zJ=6[ <?@H 96 ?6G6C 5:5 2?JE9:?8 “D>2==” @C 92=7 H2J] w6 H2D 2 5@6C 2?5 2 A6C764E:@?:DE[ 2 AC@F5 2?5 =@G:?8 72E96C 2?5 9FD32?5] zJ=6 H2D 2 =@J2= D@? 2?5 7C:6?5[ 2? 2?E28@?:DE:4 3C@E96C[ 2?5 E96 7:CDE A6CD@? 6G6CJ@?6 42==65 7@C 96=A]k^AmkAmzJ=6 3C@F89E =:89E 2?5 =2F89E6C E@ 6G6CJ@?6 H9@ H2D =F4<J 6?@F89 E@ <?@H 9:>] w6 H2D 2 C@4< E@ D@ >2?J[ 3FE 6DA64:2==J 9:D =@G:?8 H:76[ zC:DEJ 2?5 E96:C 49:=5C6?[ qC6EE 2?5 t5H2C5] zJ=6 2?5 zC:DEJ H6C6 >2CC:65 @? pAC:= `e[ a_`e 2?5 BF:4<=J 3F:=E 2 362FE:7F= 72>:=J H:E9 E96:C EH@ 49:=5C6?[ qC6EE 2?5 t5H2C5]k^Am kAmzJ=6 4@F=5 5@ 2?JE9:?8] x? 255:E:@? E@ 24EF2==J C6\3F:=5:?8 E96:C 72>:=J 9@>6[ zJ=6 C2? 2 DF446DD7F= 4@?EC24E:?8 3FD:?6DD] %92E 3FD:?6DD 4@?E:?F65 E@ 8C@H 2D 96 56>@?DEC2E65 2 DE62572DE C6=:23:=:EJ 7@C BF2=:EJ[ 2EE6?E:@? E@ 56E2:=[ 2?5 2? :?72==:3=6 H@C< 6E9:4]k^AmkAmx? 255:E:@? E@ =@G:?8 42CA6?ECJ[ zJ=6 6?;@J65 E:>6 7:D9:?8[ 8@=7:?8[ 3F:=5:?8 2?5 C24:?8 #r 42CD[ 2?5 E:>6 DA6?E 2E E96 423:? 2?5 =2<6 H:E9 72>:=J 2?5 7C:6?5D]k^AmkAmzJ=6 :D DFCG:G65 3J 9:D =@G:?8 H:76 zC:DEJj 52F89E6C qC6EEj D@? t5H2C5j >@E96C $96==J $49>:5Ej D:DE6C z6==J z?@4<6j DE6A3C@E96C y@D9F2 z@69?j DE6AD:DE6C zC:DE: z@69?j 2F?ED r96CJ= s6q6==[ zC:DE:? $49>:5E[ 2?5 !2EC:4:2 Wz6:E9X $286CEj F?4=6D q2CCJ W|2CJX $49>:5E 2?5 v6C2=5 $49>:5Ej D@? :? =2H E@ qC6EE 2?5 s633:6 $E:?63C:?<] zJ=6 H2D 2=D@ 2 3C@E96C\:?\=2H E@ |:4926= W%C24:X $E:?63C:?<[ r@CJ $E:?63C:?< W#@3:? #FE=:?X[ %:>@E9J $E:?63C:?<[ q6?;2>:? W|@?:<2X $E:?63C:?<[ 2?5 %@55 Wr@C2X $E:?63C:?<]k^Am kAmw6 :D >@FC?65 2?5 C6>6>36C65 H:E9 566A 27764E:@? 2D 96 ;@:?D 72>:=J >6>36CD H9@ 92G6 AC646565 9:> :? 562E9[ :?4=F5:?8 8C2?5A2C6?ED t5H2C5 WpC=6?6X $49>:5Ej F?4=6D v2CJ[ {2CCJ[ 2?5 #:4<J $49>:5Ej 2F?E %96C6D2 q:46j 2D H6== 2D 8C2?5A2C6?ED E9C@F89 >2CC:286 t5H2C5 Wt=62?@CX $E:?63C:?< 2?5 !6E6 Wy62??6X %C6HJ?]k^AmkAmp r6=63C2E:@? @7 {:76 H:== 36 96=5 @? $F?52J[ pF8FDE hE9 2E ?@@? 2E '6E6C2?’D !2C< :? v6?@2 r:EJ] %96 w22D6\{@4<H@@5 U2>Aj pDD@4:2E6D uF?6C2= w@>6 2?5 rC6>2E@CJ @7 v6?@2 r:EJ[ (x :D 9@?@C65 E@ D6CG6 E96 pD496>2? 72>:=J]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud