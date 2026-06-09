Donna J. Carstensen Jun 9, 2026 1 hr ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save April 21, 1938—May 14, 2026kAms@??2 y] r2CDE6?D6?[ 286 gg J62CD[ =@?8E:>6 C6D:56?E @7 {2<6 v6?6G2[ (x] A2DD65 E@ 6E6C?2= =:76 @? |2J `c[ a_ae[ 2E w@=E@? |2?@C DFCC@F?565 3J 96C 72>:=J]k^AmkAms@??2 H2D 3@C? :? r9:428@[ x{ @? pAC:= a`[ `hbg[ E@ E96 =2E6 v6@C86 2?5 w6=6? W?66 $2F6CX z2>9@=K] $96 >2CC:65 {2HC6?46 r2CDE6?D6? @? pAC:= `e[ `hdd[ 2E x>>2?F6= {FE96C2? r9FC49 :? {2<6 v6?6G2] s@??2 H2D 2 =@G:?8 H:76[ >@E96C 2?5 8C2?5>@E96C H9@ =@G65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 96C 72>:=J]k^AmkAm$96 :D DFCG:G65 3J 96C 9FD32?5 @7 f` J62CD[ {2HC6?46j 49:=5C6?[ q2C32C2[ z6? W%2?J2X[ |:<6 2?5 y677 WyF=:6X r2CDE6?D6?j 8C2?549:=5C6?[ $E6A92?: WyFDE:?X $2?496K[ tC:42 Ws@?X s:r2>:==@[ r2C= WpD9=6JX 2?5 tC:4 r2CDE6?D6?j 8C62E\8C2?549:=5C6?[ p>2J2[ {:2>[ pC49:6[ pJ56?[ {:?4@=?j 2?5 96C D:DE6C[ {@:D q@CDE] p=D@ DFCG:G65 3J ?:646D[ ?6A96HD[ @E96C C6=2E:G6D 2?5 >2?J 7C:6?5D] !C646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?EDj 3C@E96C[ z6??J z2>9@=Kj 2?5 D:DE6C[ |:=5C65 z2C86C]k^Am kAm':D:E2E:@? H:== 36 96=5 @? %9FCD52J[ |2J ag[ a_ae[ 7C@> `_2>\``2> 2E x>>2?F6= {FE96C2? r9FC49 Wf__ }@CE9 q=@@>7:6=5 #5][ {2<6 v6?6G2X H:E9 7F?6C2= D6CG:46 2E ``2>] x?E6C>6?E #@D6=2H? |6>@CJ v2C56?D] x? =:6F @7 7=@H6CD >6>@C:2=D 42? 36 >256 E@ x>>2?F6= {FE96C2? r9FC49 @C $E rC@:I w@DA:46] %96 72>:=J H@F=5 =:<6 E@ 6IAC6DD E96:C D:?46C6 E92?<D E@ E96 DE277 2E 3@E9 w@=E@? |2?@C 2?5 $E] rC@:I w@DA:46 7@C E96:C =@G:?8 42C6 5FC:?8 96C E:>6 H:E9 E96>]k^Am kAm{2K2C4KJ< u2>:=J uF?6C2= w@>6D @7 {2<6 v6?6G2 2?5 s6=2G2? 2C6 AC@F5=J D6CG:?8 E96 72>:=J]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud