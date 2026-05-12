Jul 23, 1940—May 1, 2026
kAm{=@J5 r@C?F6[ gd[ @7 t=<9@C?[ (:D4][ A2DD65 2H2J A62467F==J 2E pFC@C2 {2<6=2?5 |65:42= r6?E6C @? |2J `[ a_ae[ DFCC@F?565 3J 9:D =@G:?8 72>:=J]k^Am
kAm{=@J5 H2D 3@C? :? `hc_ :? w2CG2C5[ x==] E@ E96 =2E6 $E2?=6J 2?5 |6E2 Wu6=364<X r@C?F6] w6 8C6H FA :? w63C@?[ x==][ 8C25F2E:?8 7C@> p=56?\w63C@? w:89 $49@@= :? `hdh] uC@> 49:=59@@5 :?E@ 9:D E66?D 96 96=A65 @? E96 72>:=J 72C>] w6 9@?@C23=J D6CG65 E9C66 J62CD :? E96 &]$] pC>J 2D 2 96=:4@AE6C >6492?:4[ DE2E:@?65 7@C EH@ J62CD :? $@FE9 z@C62] w6 2EE6?565 E96 x?DE:EFE6 @7 pG:2E:@? W&?:G6CD:EJ @7 x==:?@:D &C32?2\r92>A2:8?X[ 8C25F2E:?8 7:CDE :? 9:D 4=2DD 2?5 62C?:?8 9:D A:=@E’D =:46?D6 :? `hed] w6 >2CC:65 ':C8:?:2 Wv:??JX $E2=32F> :? `heg] %96J >256 E96:C 9@>6 2?5 C2:D65 E96:C 72>:=J :? {2<6 v6?6G2[ (:D4]k^Am
kAm{=@J5 925 2 A2DD:@? 7@C 2G:2E:@? 2?5 =2?565 9:D 5C62> ;@3 :? `hed 2D 2 4@>>6C4:2= A:=@E 7@C %C2?D (@C=5 p:C=:?6D] w6 7=6H 7@C `d J62CD 367@C6 2 962=E9 :DDF6 7@C465 9:> :?E@ 62C=J C6E:C6>6?E] (:E9 9:D 7=J:?8 42C66C 962CE3C62<:?8=J @G6C[ 96 A6CD6G6C65 2?5 AFE 9:D D<:==D 2?5 4C62E:G:EJ :?E@ ?6H G6?EFC6D] x? E96 `hg_D 96 7@F?565 2?5 C2? r@C?F6 t?6C8J $JDE6>D[ 56D:8?:?8 2?5 :?DE2==:?8 D@=2C 6?6C8J DJDE6>D @? 9:D @H? 9@>6 2?5 E96 9@>6D @7 9:D 4=:6?ED] pD 2 3F:=56C[ 96 4@?DECF4E65 2 DFA6C\:?DF=2E65[ 7@2> 3=@4< 9@>6 E92E 96 2?5 v:??J =:G65 :?] u@C 2 E:>6 96 C2? 9:D @H? 7:C6H@@5 3FD:?6DD[ yU2>Aj{ {@88:?8] w6 =2E6C 7@F?565 r@C?F6 r=2DD:4D r@CA@C2E:@?[ >2?F724EFC:?8 H:56 H9:E6H2== E:C6D 7@C 4=2DD:4 42CD] w6 H2D 6>A=@J65 7@C D6G6C2= J62CD 2E (28\p6C@ :? {J@?D[ (:D4] x? 9:D D6>:\C6E:C65 J62CD 96 5C@G6 D49@@= 3FD C@FE6D 7@C s@FD>2? %C2?DA@CE[ 2?5 ECF4< C@FE6D 7@C #@3:?D@? (9@=6D2=6 q2:E]k^Am
kAmp =:76=@?8 >249:?6CJ 3F77 2?5 E:?<6C6C[ 2E 286 `d {=@J5 3F:=E 2 >@E@C3:<6 3J 4@AJ:?8 @?6 @H?65 3J 2 7C:6?5] pE `e[ 96 7:I65 FA 2? @=5 `hbe u@C5 7@C 9:D @H? FD6[ 8:7E65 E@ 9:> 3J 9:D s25] w6 3642>6 2 9:89=J D<:==65 >6492?:4 2?5 723C:42E@C H9@ 6?;@J65 C6DE@C:?8[ 3F:=5:?8 2?5 5C:G:?8 4=2DD:4 G69:4=6D[ H:??:?8 >2?J 2H2C5D] w:D 72G@C:E6 AC@;64ED :?4=F565 2 `hc_ y@9? s66C6 |@56= s WC6DE@C65 H:E9 9:D D@?X[ 2 `hdg u@C5 u2:C=2?6 C6EC24E23=6 92C5E@A[ 2?5 2 `hc_D\DEJ=6 u@C5 ECF4< E92E 96 723C:42E65 :?E@ 2 5F2==J 7@C AF==:?8 2 7:7E9 H966= 42>A6C] w6 H2D >@DE AC@F5 @7 9:D 4FDE@> `hbb u@C5 #@25DE6C[ 56D4C:3:?8 :E 2D “2 a__e |FDE2?8 H62C:?8 `hbb 4=@E96D]” w6 2?5 v:??J 6?;@J65 >2?J C@25 EC:AD 2?5 D@4:2=:K:?8 H:E9 E96 r6?E6CG:==6 p?E:BF6 pFE@ %@FC:?8 $@4:6EJ Wrpp%$X[ 2?5 E96 z6EE=6 |@C2:?6 r2C r=F3]k^Am
kAm{=@J5’D 72:E9 2?5 D6CG:46 E@ @E96CD H2D :>A@CE2?E E@ 9:>] p =@?8E:>6 >6>36C @7 E96 {2<6 v6?6G2 &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ 96 D2?8 :? E96 49@:C 2?5 D6CG65 :? G2C:@FD =6256CD9:A C@=6D] w6 7@F?565 E96 r9C:DE:2? pFE@ #6A2:C $6CG:46[ @C r]p]#]$ |:?:DECJ[ H9:49 C6A2:C65 @G6C `b_ 5@?2E65 42CD 2?5 82G6 E96> 2H2J E@ A6@A=6 :? ?665 @7 EC2?DA@CE2E:@?] {=@J5 H2D 2 7@C>6C >6>36C @7 E96 z:H2?:D r=F3 @7 {2<6 v6?6G2[ 2?5 6?;@J65 >2<:?8 A2?42<6D 2E E96:C 2??F2= A2?42<6 3C62<72DE—@?6 @7 9:D 72G@C:E6 E9:?8D E@ 62EP p7E6C 49FC49 @? $F?52JD 96 4@F=5 @7E6? 36 7@F?5 H9:DE=:?8 :? 9:D 9@>6 <:E496? >2<:?8 E96 36DE 9@>6>256 3FEE6C>:=< A2?42<6D 2?5 H277=6D]k^Am
kAmp=H2JD FA 7@C >:D49:67[ {=@J5 925 D6G6C2= DE@C:6D 7C@> 9:D J@FE9 E92E 96 =@G65 E@ D92C6] ~?6 H2D 9:D 7:CDE 7=J:?8 =6DD@?—:? 2 DA665:?8 42C @? 2 9:==J 324< C@25] w6 2=D@ 925 DE@C:6D 23@FE D66:?8 &u~D 2D 2 A:=@E] |@DE @7 2==[ {=@J5 =@G65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 9:D 72>:=J[ 49:=5C6? 2?5 8C2?549:=5C6?] w6 H2D 8C682C:@FD[ A=2J7F= 2?5 92?5D\@?[ E6249:?8 FD 9@H E@ DH:>[ C:56 3:<6D[ 2?5 H2E6C D<:] w6 :?G:E65 FD E@ H@C< 2=@?8D:56 9:>[ E2F89E FD 9@H E@ FD6 E@@=D[ 9@H E@ 7:I E9:?8D[ 2?5[ @7 4@FCD6[ 9@H E@ 5C:G6 2 >2?F2= EC2?D>:DD:@?] u@C 564256D 96 6?;@J65 DFAA@CE:?8 9:D D@?’D A2DD:@? 7@C A:A6 @C82?D[ E2<:?8 EC:AD H:E9 9:> E@ 24BF:C6 D2=G2865 A2CED[ 2?5 A2CE:4:A2E:?8 :? E96 24E:G:E:6D @7 E96 s2:CJ=2?5 %962EC6 ~C82? $@4:6EJ]k^Am
kAm{=@J5 :D DFCG:G65 3J 9:D E9C66 49:=5C6?j r9C:DEJ W!2F=X }6D;2[ r2CC:6 W!2F=X rC:DA:8?2[ 2?5 y@9? Wp>2?52X r@C?F6j 7:G6 8C2?549:=5C6?j r9C:D[ s2?[ p=6I[ $62? 2?5 vC6E2j D:DE6C $2?5C2 Wr@C?F6X w2>>@?5j D:DE6C\:?\=2H q@??:6 W#@3:?D@?X r@C?F6j ?6A96HD |:4926= W!2>6=2X w2>>@?5[ %@> W|2C46=2X w2>>@?5[ 2?5 s2?:6= Wp5C:2?2X r@C?F6j 2?5 >2?J 7C:6?5D]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ 9:D A2C6?ED[ {=@J5 H2D AC646565 :? 562E9 3J v:??J[ 9:D H:76 @7 c_ J62CDj 3C@E96CD p=2? 2?5 !2F= r@C?F6j 3C@E96CD\:?\=2H #68:?2=5 w2>>@?5 2?5 p=2? $E2=32F>j DE6A8C2?5D@? zJ=6 $2?E:28@j 2?5 496C:D965 7C:6?5[ %9@>2D q@CJD6<]k^Am
kAmp G:D:E2E:@? E@ 9@?@C {=@J5’D =:76 H:== E2<6 A=246 7C@> d E@ f A]>] @? uC:52J[ |2J `d[ a_ae[ 2E s6CC:4< uF?6C2= w@>6[ g__ !2C< sC:G6[ {2<6 v6?6G2[ (:D4] uF?6C2= D6CG:46D H:== 36 96=5 2E `_ 2]>][ $2EFC52J[ |2J `e[ a_ae[ 2E E96 {2<6 v6?6G2 &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ h`a v6?6G2 $EC66E[ {2<6 v6?6G2[ (:D4[ H:E9 E96 #6G] z6:E9 pFC2?5 @77:4:2E:?8] {:89E C67C6D9>6?ED H:== 7@==@H] p AC:G2E6 3FC:2= H:== E2<6 A=246 2E E96 {:??\w63C@? r6>6E6CJ]k^Am
kAmx? =:6F @7 7=@H6CD[ 5@?2E:@?D :? {=@J5UCDBF@jD >6>@CJ >2J 36 >256 E@ E96 {2<6 v6?6G2 &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ h`a v6?6G2 $EC66E[ {2<6 v6?6G2[ (:D4] db`cf[ @C E@ %96 |:4926= y] u@I u@F?52E:@?[ k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]>:4926=;7@I]@C8QmHHH]>:4926=;7@I]@C8k^2m[ @C 3J FD:?8 E96 =:?< 2E E96 3@EE@> @7 E96 A286]k^Am
kAm%96 72>:=J 6IE6?5D E96:C 962CE76=E 8C2E:EF56 E@ E96 DE277 2E %96 v2C56?D 2E #:586$E@?6[ t=<9@C?[ (:D4][ 2?5 pFC@C2 {2<6=2?5 |65:42= r6?E6C 7@C E96:C 2EE6?E:G6[ 4@>A2DD:@?2E6 42C6]k^Am
kAm%@ A@DE 2? @?=:?6 4@?5@=6?46 A=62D6 G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]56CC:4<7F?6C2=9@>6]4@>QmHHH]56CC:4<7F?6C2=9@>6]4@>k^2m]k^Am
kAms6CC:4< uF?6C2= w@>6 @7 {2<6 v6?6G2 :D 9@?@C65 E@ 36 2DD:DE:?8 E96 r@C?F6 u2>:=J]k^Am
Obituaries Newsletter
Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox.