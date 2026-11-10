Barbara M. Hoppe Nov 10, 2026 Nov 10, 2026 Updated 2 hrs ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save April 22, 1938 - November 4, 2026kAmq2C32C2 |] w@AA6[ 286 gg J62CD[ =@?8E:>6 C6D:56?E @7 {2<6 v6?6G2[ (x[ A2DD65 E@ 6E6C?2= =:76 @? %F6D52J[ }@G6>36C c[ a_ae[ 2E {2<6=2?5 w62=E9 r2C6 r6?E6C :? t=<9@C?] q2C32C2 H2D 3@C? @? pAC:= aa[ `hbg[ :? (:??64@??6[ (x E@ E96 =2E6 #:492C5 2?5 {@F:D6 W?66 uC2?K6?X '@=A] $96 >2CC:65 (2=E6C @? s646>36C ah[ `hea[ :? t=<9@C?[ (x] p 56G@E65 >6>36C @7 $E] uC2?4:D 56 $2=6D r2E9@=:4 r9FC49 7@C @G6C f_ J62CD[ D96 H2D 2 496C:D965 2?5 72>:=:2C AC6D6?46 :? E96 {2<6 v6?6G2 4@>>F?:EJ] pD 2 =@?8E:>6 C6D:56?E @7 {2<6 v6?6G2[ D96 3F:=E =2DE:?8 7C:6?5D9:AD 2?5 E@F4965 4@F?E=6DD =:G6D E9C@F89 96C <:?5?6DD[ 565:42E:@?[ 2?5 H2C> DA:C:E]k^Am kAm%9C@F89@FE 96C 42C66C[ D96 H@C<65 2E (:D4@?D:? q6==[ |4s@?2=5VD 2?5 =2E6C D6CG65 2D ~77:46 |2?286C 2E !:4< V? $2G6 :? {2<6 v6?6G2[ H96C6 D96 H2D C6DA64E65 7@C 96C DEC@?8 H@C< 6E9:4 2?5 4@>>:E>6?E E@ E9@D6 2C@F?5 96C]k^Am kAmp3@G6 2== 6=D6[ D96 =@G65 96C 72>:=J] }@E9:?8 3C@F89E 96C 8C62E6C ;@J E92? DA6?5:?8 E:>6 H:E9 E9@D6 D96 42C65 23@FE >@DE[ 6DA64:2==J 96C 36=@G65 8C2?5D@?[ H9@ 96=5 2 DA64:2= A=246 :? 96C 962CE] w6C 72:E9[ 4@>A2DD:@?[ 2?5 F?H2G6C:?8 56G@E:@? E@ 72>:=J H:== 36 C6>6>36C65 3J 2== H9@ <?6H 2?5 =@G65 96C]k^AmkAmw6C =6824J =:G6D E9C@F89 E96 >2?J =:G6D D96 E@F4965[ E96 G2=F6D D96 D92C65[ 2?5 E96 =@G6 D96 82G6 D@ 7C66=J]k^Am kAmq2C32C2 :D DFCG:G65 3J 96C 52F89E6C[ {:D2 Wr92C=6DX r@C?6=DD6?j 8C2?5D@?[ %J=6C r@C?6=DD6?[ =@G:?8 pF?E E@ y@6 2?5 %2>>J '@=A 2?5 E96:C 72>:=J] q2C32C2 :D 2=D@ DFCG:G65 3J >2?J ?:646D[ ?6A96HD[ @E96C C6=2E:G6D 2?5 >2?J 7C:6?5D] $96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?ED[ 9FD32?5[ 2?5 96C D:3=:?8D[ |2C:6 !6C<:?D[ v6CECF56 |F49?:4<[ y6C@>6 '@=A[ }@C>2? '@=A[ #:492C5 '@=A[ #2J>@?5 '@=A[ #@36CE '@=A[ q62EC:46 $@?E28[ q6C?:46 }FDD32F>6C 2?5 y62? qC:?D7:6=5]k^Am kAmvC2G6D:56 D6CG:46 H:== 36 96=5 @? uC:52J[ }@G6>36C `b[ a_ae[ 2E ~2< w:== r6>6E6CJ :? {2<6 v6?6G2 2E ``ib_2>] !=62D6 >66E 2E E96 46>6E6CJ @77:46]k^Am kAm{2K2C4KJ< u2>:=J uF?6C2= w@>6D @7 {2<6 v6?6G2 2?5 s6=2G2? AC@F5=J D6CG:?8 E96 72>:=J]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud