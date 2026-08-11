December 3, 1930—August 6, 2026
kAmw6=6?6 p?? s2G:5D (6DE[ 286 hd @7 (2=H@CE9 (x[ 5:65 27E6C 2 3C:67 :==?6DD @? pF8FDE e[ a_ae] w6=6?6 H2D 3@C? @? s646>36C b[ `hb_[ :? q28=6J[ |:??6D@E2 E@ #@36CE 2?5 p??2 Ww@A6CX s2G:5D] w6C A2C6?ED 72C>65 $F>>:E u2C> :? q28=6J[ |}[ 2?5 E96? >@G65 E@ w2==@4<[ |} 5FC:?8 E96 56AC6DD:@? J62CD] w6=6?6 =@G65 >FD:4 2?5 D2:5 D96 H2?E65 E@ =62C? E@ C625 D@ D96 4@F=5 D:?8 9J>?D 2E 2 G6CJ 62C=J 286] %96 A2DE@C’D H:76 E2F89E 96C 9@H E@ A=2J 2 D42=6 @? E96 A:2?@] $96 42>6 9@>6 2?5 H2D A=2J:?8 D42=6D @? E96 <:E496? E23=6] w6C 72>:=J 564:565 D96 ?66565 E@ 92G6 2 A:2?@] w6C F?4=6 #:492C5 3C@F89E 2? FAC:89E 8C2?5 E@ 96C 2?5 D96 A=2J65 A:2?@ 2?5 E2F89E A:2?@ =6DD@?D 7@C >2?J J62CD] uC@> w2==@4< E96 72>:=J >@G65 E@ (:==:2>D[ |}[ H96C6 D96 244@>A2?:65 E96 D49@@= 49@:CD[ 86EE:?8 @FE @7 >2E9 4=2DD]k^Am
kAm%96 72>:=J >@G65 E@ |:??62A@=:D H96? w6=6?6 H2D DE2CE:?8 9:89 D49@@=] %96C6 D96 >6E E96 =@G6 @7 96C =:76[ s@?2=5 (6DE] %96:C 72>:=:6D 2EE6?565 #6566>6C {FE96C2? r9FC49] %96J 2== D2?8 :? E96 49FC49 49@:C] w6 A=2J65 G:@=:? 2?5 D96 A=2J65 A:2?@] s@? H@F=5 4@>6 H:E9 9:D G:@=:? 2?5 E96J H@F=5 A=2J 5F6ED[ H9:49 w6=6?6’D >@E96C =@G65] p7E6C 9:89 D49@@= E96J 2EE6?565 E96 &?:G6CD:EJ @7 |:??6D@E2] w6=6?6 2?5 s@? H6C6 >2CC:65 @? $6AE6>36C `e[ `hd_] sFC:?8 E96:C 4@==686 J62CD E96J H6=4@>65 D@?D !9:=:A 2?5 $E6A96?] s@? 564:565 E@ 6?E6C E96 D6>:?2CJ[ D@? }2E92? H2D 3@C? 5FC:?8 E96 D6>:?2CJ J62CD] w6=6?6 2=H2JD 5C62>65 @7 >2CCJ:?8 2 A2DE@C]k^Am
kAm%96:C 7:CDE 42== E@@< E96> E@ 2 E9C66 A@:?E A2C:D9 @? E96 AC2:C:6 :? }@CE9 s2<@E2] %96C6 |2C:[ |2CE:? 2?5 #2496= H6C6 3@C?] %96:C >:?:DECJ E@@< E96> E@ 49FC496D :? vC2?5 u@C<D[ }s[ |657@C5[ (x[ #@4<[ |x[ Ww6=6?6 62C?65 96C q2496=@C’D s68C66 8C25F2E:?8 H:E9 9@?@CD 2E }@CE96C? |:49:82? &?:G6CD:EJX |25:D@?[ {2<6 v6?6G2[ (x] (9:=6 :? {2<6 v6?6G2 w6=6?6 62C?65 96C |2DE6C’D s68C66 2E &( (9:E6H2E6C :? $A64:2= t5F42E:@?] $96 E2F89E D49@@= @G6C E96 J62CD] $96 E2F89E A:2?@ =6DD@?D 2?5 2E @?6 E:>6 925 hh DEF56?ED 6249 H66<] $96 2?5 s@? D2?8 :? >2?J 4@>>F?:EJ 49@:CD E@86E96C 6G6CJ A=246 E96J =:G65] %96J C6E:C65 E@ {2<6 $FA6C:@C :? pD9=2?5[ (x[ H96C6 E96J DA6?E b_ J62CD]k^Am
kAmw6=6?6 =@G65 >FD:4[ 82C56?:?8[ 4C62E:?8 4=@E9:?8 7@C 96C 49:=5C6?[ A=2J:?8 42C5D[ 96C 5@8D 2?5 2== @7 ?2EFC6] %96J 3@F89E 2 423:? @? (2=<6C3C@@< {2<6 E92E 96C F?4=6 %9@>2D 3F:=E :? q28=6J :? `heb 2?5 6?;@J65 DA6?5:?8 E:>6 E96C6 F?E:= a_ad] %@86E96C E96J EC2G6=65 E96 H@C=5 – vC6646[ }@CH2J[ uC2?46[ v6C>2?J[ xDC26=] %96J 3642>6 D?@H3:C5D[ =62G:?8 E96 D?@H 2?5 :46 @7 pD9=2?5 7@C E96 H:?E6C E@ E96 u=@C:52 A2?92?5=6 H96C6 E96J DE:== 92G6 >2?J @7 E96:C 4=@D6DE 7C:6?5D]k^Am
kAmx? }@G6>36C a_ab E96J D@=5 E96:C 9@>6 :? pD9=2?5 2?5 >@G65 E@ =:G6 H:E9 #2496= :? (2=H@CE9[ (x] $96 >256 96C 9@>6 E96:C 9@>6 2?5 2== @7 96C 7C:6?5D 3642>6 A2CE @7 w6=6?6 2?5 s@?’D 4:C4=6] w6=6?6 42>6 9@>6 2?5 H2D 42C65 7@C 3J 96C 72>:=J H:E9 E96 96=A @7 9@DA:46 :? 96C 7:?2= 52JD] $96 D2:5 D96 H2D D@ 6I4:E65 E@ D66 96C >@E96C[ 96C D@? }2E92? 2?5 2== E9@D6 =@G65 @?6D H9@ H@F=5 36 H2:E:?8 7@C 96C] w6=6?6 2?5 s@? 46=63C2E65 E96:C fdE9 H655:?8 2??:G6CD2CJ[ E96:C 4FA @7 3=6DD:?8D @G6C7=@HD]k^Am
kAmw6=6?6 925 E96 8:7E @7 E:>6 :? 96C =2DE H66< @7 =:76 E@ D2J 96C 8@@53J6D 3@E9 :? A6CD@?[ E9CF u246E:>6 2?5 E9CF 96C u2463@@< 4@??64E:@?] $96 6IF565 =@G6 2?5 ;@J E:= 96C =2DE 3C62E9Pk^Am
kAmw6=6?6 92D 366? AC646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?ED[ D@? }2E92?[ 3C@E96CD #@36CE 2?5 r92C=6D[ D:DE6C #6:E2 tC:4<D@?] $96 :D DFCG:G65 3J 9FD32?5 s@?2=5[ D@? !9:=:A Wy6@?8>:X[ $E6A96? W{@C?2X[ |2C: WqCF46X[ |2CE:? W!2F=6EE6X 2?5 #2496= W#:49X] vC2?549:=5C6? – |2C:6 W#6?éX[ #636<29 Wp2C@?X[ s2?:6= Ww@==JX[ q6? W#636442X[ p??2 W%:>X[ y6DD6 W#:6X[ yF=:2[ xD224[ p3C2> Wp:=:X[ r2=63[ r9=@é Wy@6X 2?5 p=64 W|4z6?K:6X] vC62E 8C2?549:=5C6? – y@D9F2[ xD224[ y@Dé[ y@?2E92?[ t=D2[ r92C=@EE6[ {J5:2[ tKC2[ tG2[ t=:;29[ p56=J?[ p65:?[ #@H2?[ t??: 2?5 $:>@?[ 2?5 96C AC64:@FD 5@8 %C:I:6]k^Am
kAmp uF?6C2= D6CG:46 H:== 36 96=5 2E u2:E9 tG2?86=:42= {FE96C2? r9FC49[ ca_ #625 $EC66E[ :? (2=H@CE9[ (x @? pF8FDE `d[ a_ae[ 2?5 2 |6>@C:2= D6CG:46 2E $2C@? {FE96C2? d`f hE9 pG6?F6 (6DE :? pD9=2?5[ (x @? pF8FDE ah[ a_ae] %96 D4965F=6 7@C 3@E9 H:== 36 2 G:D:E2E:@? 7C@> h E@ `` 2> 7@==@H65 3J E96 D6CG:46 2?5 2 =F?496@?] %96 3FC:2= H:== E2<6 A=246 27E6C E96 =F?496@? :? pD9=2?5 2E |@F?E w@A6 r6>6E6CJ U?52D9j H96C6 w6=6?6 H:== ;@:? D@? }2E92?] pCC2?86>6?ED 3J %@J?E@? (2=H@CE9 uF?6C2= w@>6] k2 9C67lQ>2:=E@iHHH]%@J?E@?uF?6C2=w@>6o9@E>2:=]4@>QmHHH]%@J?E@?uF?6C2=w@>6o9@E>2:=]4@>k^2m]k^Am
kAmw6=6?6 2?5 s@? 82G6 86?6C@FD=J @G6C E96 J62CD E@ @G6C d_ 492C:E:6D[ E96:C 72G@C:E6 36:?8 t{rp v@@5 v:7ED] p 8:7E E92E <66AD @? 8:G:?8Pk^Am
Obituaries Newsletter
Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox.