February 10, 1941 - October 3, 2026
kAmr2C@= p?? {@G6=2?5[ gd[ @7 w2JH2C5[ (x[ A2DD65 2H2J A62467F==J 2D D96 D=6AE @? $2EFC52J[ ~4E@36C b[ a_ae[ 27E6C 2 DEC@?8 2?5 4@FC286@FD 32EE=6 H:E9 !pw 2?5 x{s] $96 H2D 3@C? u63CF2CJ `_[ `hc`[ E@ u@CC6DE 2?5 w6=6? WuC6:E28X v:=6] $96 >2CC:65 p==2? s] {@G6=2?5 @? yF=J b_[ `he_]k^Am
kAmr2C@= p?? 8C6H FA @? 2 52:CJ 72C> @FED:56 {2<6 v6?6G2[ (x] q6:?8 E96 7:CDE @7 E9C66 8:C=D[ D96 6?E9FD:2DE:42==J 96=A65 42C6 7@C E96 2?:>2=D 2?5 5C:G6 E96 EC24E@C[ A6C7@C>:?8 2== E96 5FE:6D E92E H@F=5 36 6IA64E65 @7 2 D@?] $96 2EE6?565 2 @?6 C@@> 4@F?ECJ D49@@= E9C@F89 gE9 8C256 2?5 8C25F2E65 7C@> {2<6 v6?6G2 w:89 $49@@=[ 4=2DD @7 `hdg] p7E6C a J62CD @7 4@==686[ D96 @3E2:?65 2 E6249:?8 46CE:7:42E6 2?5 3682? 96C 42C66C 2E qC@@<H@@5 $49@@= :? v6?@2 r:EJ[ (x] $96 4@?E:?F65 96C 65F42E:@? 3J E2<:?8 DF>>6C 4=2DD6D 2?5 62C?65 2 q2496=@CVD s68C66 :? t=6>6?E2CJ t5F42E:@? 7C@> &( (9:E6H2E6C] $96 7@F?5 96C A=246 :? E96 #2?52== $49@@= s:DEC:4E[ :? qFC=:?8E@?[ (x[ E6249:?8 `DE 8C256 H96C6 D96 C6>2:?65 F?E:= D96 C6E:C65 :? a___] $96 4@?E:?F65 E6249:?8 2D 2 DF3DE:EFE6 :? E96 {2<6 v6?6G2 2C62 2?5 E96? :? w2JH2C5 27E6C D96 U2>Aj p= 7@F?5 E96:C A62467F= C6E:C6>6?E 9@>6 :? E96 ?@CE9 H@@5D :? a__e] p7E6C e_ J62CD @7 5@:?8 H92E D96 =@G65[ D96 DE@AA65 E6249:?8 :? a_a_]k^Am
kAmr2C@= H2D 2=H2JD @? E96 8@[ 86EE:?8 :?G@=G65 2?JH96C6 D96 4@F=5 36 96=A7F=[ 2=H2JD H:E9 2 <:?5 962CE 2?5 A@D:E:G6 6?6C8J] $96 H2D 2 v:C= $4@FE EC@@A =6256C[ >6>36C @7 E96 {:@?6DD r=F3[ !C6D:56?E @7 q:8 u@@E pC496CJ r=F3[ 2 492A6C@?6 244@>A2?J:?8 >2?J D49@@= 8C@FAD E@ uC2?46[ 2?5 H2D 2=H2JD 2? 24E:G6 >6>36C @7 E96 &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49] $96 6?;@J65 EC2G6=:?8[ C625:?8[ 32<:?8[ 8@:?8 7@C H2=<D[ H2E49:?8 H:=5 =:76[ 8@:?8 E@ 96C 8C2?552F89E6CVD DA@CED 6G6?ED[ 4966C:?8 @? E96 vC66? q2J !24<6CD[ 2?5 <2J2<:?8 WH9:49 D96 3682? 2E E96 J@F?8 286 @7 faX]k^Am
kAm$96 =@G65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 96C 72>:=J 2?5 H2D D@ AC@F5 @7 96C D@?[ 52F89E6C 2?5 8C2?552F89E6CD] $96 23D@=FE6=J =@G65 36:?8 2 8C2?5>2] u@C J62CD D96 EC2G6=65 E@ |} 6G6CJ @E96C H66< E@ 96=A @FE 2?5 DE2J :?G@=G65 H:E9 2== E96:C 24E:G:E:6D]k^Am
kAm$96 925 2 8C62E 25>:C2E:@? 7@C |@?2C49 3FEE6C7=:6D] tG6CJ J62C D96 H@F=5 E6249 96C DEF56?ED 23@FE E96:C :>A@CE2?46 2?5 >6E2>@CA9@D:D] %96J H6C6 23=6 E@ H2E49 2 42E6CA:==2C 8C@H 2?5 C6=62D6 2 3FEE6C7=J]k^Am
kAmr2C@= =:G6D @? :? E96 962CED @7 2== H9@ <?6H 96C]k^Am
kAm$96 :D DFCG:G65 3J 96C 49:=5C6?[ $92?6 {@G6=2?5[ y@5: W#@36CEX |2E2C6==:[ 8C2?552F89E6CD[ $2>2?E92 2?5 |682? |2E2C6==:[ D:DE6CD[ q6EEJ |@C:4: 2?5 }2?4J W%@?JX +::?@[ ?:646D[ #@D2??6 |@C:4:[ y6??:76C Wp?5JX |6J6CD[ ?6A96H[ !2F= W}:49@=6X +::?@[ 4@FD:?D 2?5 2 4@F?E=6DD ?F>36C @7 =:76=@?8 7C:6?5D]k^Am
kAm$96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?ED[ 9FD32?5 @7 ec J62CD[ p==2?[ 3C@E96C\:?\=2H[ y@9? |@C:4:[ 2?5 ?:646[ s62??2 |@C:4:]k^Am
kAmp 46=63C2E:@? @7 2 =:76 =:G65 E@ E96 7F==6DE H:== 36 96=5 }@G6>36C h[ a_ae[ 2E ai__ A> 2E w2JH2C5 &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49 W`_agd ~=<6C #5[ w2JH2C5[ (x dcgcbX[ 7@==@H65 3J 2 =F?496@?] %96 72>:=J H:== 8C66E G:D:E@CD 7@C @?6 9@FC 367@C6 E96 D6CG:46]k^Am
kAm|6>@C:2= 8:7E DF886DE:@?Dik^Am
kAm|@?2C49 y@:?E '6?EFC6[ aabb &?:G6CD:EJ pG6] (][ $F:E6 cae[ $E] !2F=[ |} dd``c[ k2 9C67lQ9EEAi^^|@?2C49y@:?E'6?EFC6]@C8Qm|@?2C49y@:?E'6?EFC6]@C8k^2m]k^Am
kAmw2JH2C5 &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49]k^Am
kAms@==J !2CE@?VD x>28:?2E:@? {:3C2CJ @C =:3C2CJ @7 J@FC 49@:46]k^Am
Obituaries Newsletter
Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox.