David Krause Jun 16, 2026 48 mins ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save David Leo Krause left this world far too soon on April 14, 2026, at the age of 35.kAmq@C? 2?5 C2:D65 :? {2<6 v6?6G2[ (:D4@?D:?[ s2G:5 6?E6C65 E96 H@C=5 56DE:?65 E@ =:G6 =:76 2E 7F== DA665] ~?6 @7 9:D 72G@C:E6 D2J:?8D H2D Qv@ q:8 @C v@ w@>6[Q 2 A9C2D6 E92E A6C764E=J C67=64E65 E96 H2J E92E 96 =:G65] s2G:5 ?6G6C 5:5 2?JE9:?8 92=7H2J]k^AmkAmp7E6C 8C25F2E:?8 7C@> q2586C w:89 $49@@=[ s2G:5 >256 |:=H2F<66 9:D 9@>6] w6 62C?65 2 q2496=@C @7 qFD:?6DD p5>:?:DEC2E:@? :? |2C<6E:?8 7C@> E96 &?:G6CD:EJ @7 (:D4@?D:?\|:=H2F<66 2?5 DA6?E E96 A2DE 564256 3F:=5:?8 2 =:76 E96C6 H:E9 9:D 2>2K:?8 7C:6?5D]k^Am kAm}@ >2EE6C H96C6 =:76 E@@< 9:>[ s2G:5 C6>2:?65 ECF6 E@ 9:D 25G6?EFC@FD DA:C:E[ H9:49 567:?65 9:> 7C@> 2? 62C=J 286] pE9=6E:4 2?5 6?5=6DD=J 6?6C86E:4[ s2G:5 =@G65 E96 @FE5@@CD 2?5 8C2G:E2E65 E@H2C5D 6IEC6>6 DA@CED – D?@H3@2C5:?8[ H2<63@2C5:?8[ D<2E63@2C5:?8[ 2?5 6G6CJE9:?8 :? 36EH66?] s2G:5 H2D H:==:?8 E@ E2<6 E96 =62A H96? ?@ @?6 6=D6 H@F=5 2?5 82G6 @E96CD E96 4@?7:56?46 E@ ;@:? 9:>]k^Am kAm|FD:4 H2D s2G:5VD 8C62E6DE A2DD:@?] |FD:4 H2D >@C6 E92? 2 9@33J 7@C s2G:5j :E H2D @?6 @7 E96 H2JD E92E 96 D92C65 2 A:646 @7 9:>D6=7 H:E9 E96 A6@A=6 96 =@G65]k^Am kAmp3@G6 2==[ s2G:5VD 962CE >2E4965 E96 H2J 96 =:G65… 3:8[ 3@=5[ 2?5 @A6? E@ 6G6CJ@?6] w6 925 E96 23:=:EJ E@ :?DE2?E=J 4@??64E H:E9 A6@A=6[ H96C6 E96J @7E6? H2=<65 2H2J 766=:?8 =:<6 E96J 925 82:?65 2 7C:6?5] w6 =65 H:E9 <:?5?6DD 2?5 82G6 6G6CJ@?6 E96 36?67:E @7 E96 5@F3E] w:D =@G6 7@C 2?:>2=D C67=64E65 9:D 86?E=6[ <:?5 ?2EFC6] %96C6 H2D D:>A=J ?@E 2 >62? 3@?6 :? 9:D 3@5J]k^Am kAm%96 =@DD @7 s2G:5 :D :>>62DFC23=6] %96 ?F>36C @7 =:G6D 96 E@F4965[ 7C:6?5D9:AD 96 ?FCEFC65 2?5 962CED 96 492?865 42??@E 36 7F==J 42AEFC65 :? H@C5D]k^Am kAms2G:5 H2D 2 36=@G65 D@?[ 3C@E96C[ 8C2?5D@?[ ?6A96H[ 4@FD:?[ 2?5 7C:6?5] w6 :D DFCG:G65 3J 9:D =@G:?8 A2C6?ED[ z6G:? 2?5 s:2?6 zC2FD6j 9:D D:DE6CD[ pD9=6J zC2FD6 2?5 qC@@<6 zC2FD6j 9:D 8C2?5>@E96CD $2?26 Q|:4<6JQ $:D49@ 2?5 y@ p?? zC2FD6j 2?5 >2?J 2F?ED[ F?4=6D[ 4@FD:?D[ C6=2E:G6D 2?5 7C:6?5D H9@ =@G65 9:> 562C=J] w6 H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D 8C2?572E96CD[ }@C>2? {6@ $:D49@ 2?5 #@?2=5 Q#6?@Q zC2FD6]k^Am kAms2G:5 H:== 36 566A=J >:DD65[ 7@C6G6C =@G65 2?5 ?6G6C 7@C8@EE6?]k^AmkAmx? =:6F @7 6IAC6DD:@?D @7 DJ>A2E9J[ E96 72>:=J 92D 2D<65 E92E 5@?2E:@?D 36 >256 :? s2G:5VD >6>@CJ E@ u6==@H |@CE2=D] r@?EC:3FE:@?D C646:G65 3J E96 72>:=J H:== 36 7@CH2C565 E@ E96 @C82?:K2E:@? :? DFAA@CE @7 :ED H@C<i k2 9C67lQ9EEADi^^76==@H>@CE2=D]@C8^Qm9EEADi^^76==@H>@CE2=D]@C8^k^2mk^Am kAmp r6=63C2E:@? @7 s2G:5VD {:76 H:== 36 96=5 @? $F?52J[ yF?6 ag[ a_ae[ 7C@> `a E@ a A]>] 2E E96 {@586 v6?6G2 }2E:@?2= @? E96 pDA6? !2E:@]k^Am kAmu2>:=J[ 7C:6?5D 2?5 2== H9@D6 =:G6D H6C6 E@F4965 3J s2G:5 2C6 :?G:E65 E@ 46=63C2E6 9:D =:76 2?5 82E96C :? C6>6>3C2?46] (6 H6=4@>6 2== H9@ <?6H s2G:5[ 2D H6== 2D E9@D6 H:D9:?8 E@ DFAA@CE 9:D 72>:=J]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud