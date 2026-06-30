William R. Steininge Jun 30, 2026 10 hrs ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save November 17, 1943—June 24, 2026kAm(:==:2> #] $E6:?:?86C[ ga J62CD @=5[ @7 {2<6 v6?6G2[ A2DD65 2H2J (65?6D52J[ yF?6 ac[ a_ae] w6 H2D 3@C? }@G6>36C `f[ `hcb[ E@ E96 =2E6 (:==:2> |] 2?5 q6E9 t] Wq@H6?X $E6:?:?86C :? y2?6DG:==6[ (x]k^AmkAm$FCG:G@CD :?4=F56[ 9:D H:76[ yF5:E9j D@?D[ y677C6J p] 2?5 #@?2=5 p] W|:496==6Xj ?6A96HD[ !9:=:A {] $E2C<6J 2?5 r9255 p] $E2C<6Jj ?:646D[ r:?5J Wy@9?X !2H=@HD<:[ p?? Wr9C:DX |2CE:?[ 2?5 $F6 Wr9C:DX $E2C2?@H:4Kj EH6=G6 8C62E ?:646D 2?5 ?6A96HDj @?6 8C62E\8C62E ?:646j 2?5 @?6 8C62E\8C62E ?6A96H] (:==:2> H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D A2C6?ED]k^Am kAm(:==:2> H2D =2:5 E@ C6DE :? ~2< w:== r6>6E6CJ {2<6 v6?6G2[ (x] u@C 255:E:@?2= :?7@C>2E:@?[ A=62D6 42== WaeaX\acg\aba_] x? =:6F @7 7=@H6CD[ 5@?2E:@?D 42? 36 >256 E@i !2C<:?D@? u@F?52E:@? @7 (x WHHH]A2C<:?D@?]@C8X[ #6DE=6DD {68 $J?5C@>6 u@F?52E:@? WHHH]C=D]@C8X[ v@=56? #6EC:6G6C #6D4F6 @7 (x WHHH]8CC@H]@C8X[ @C pFC@C2 w62=E9 2E w@>6[ w@DA:46 r2C6 U2>Aj +:=36C u2>:=J w@DA:46 WHHH]2298:G:?8]@C8Xk^Am kAm{2K2C4KJ< u2>:=J uF?6C2= w@>6D @7 {2<6 v6?6G2 2?5 s6=2G2? 2C6 AC@F5=J D6CG:?8 E96 72>:=J]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud