Look Ahead is the weekly event listing of The Resorter. Below are Lake Geneva area happenings we suggest taking part in this week. Note: Information is subject to change. Email Special Sections Coordinator Steve Targo to have an event listed.
kAmkDEC@?8m(65?6D52J[ ~4E] agk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m{2<6D:56 {:E6C2CJ u=:89E }:89Ek^DEC@?8m U>52D9j k6>md\f A]>][ %@ADJ %FCGJ qC6H6CJ[ faf v6?6G2 $E][ {2<6 v6?6G2[ k2 9C67lQ9EEAi^^=2<6D:563@@<D=8]4@>^6G6?EDQm=2<6D:563@@<D=8]4@>^6G6?EDk^2m]k^6>m q@@<D 2?5 366CD 4@==:56 2E E9:D 6G6?E H:E9 E96 3C6H6CJ 2?5 {2<6D:56 q@@<D] p 7=:89E 4FC2E65 E@ 46=63C2E6 E96 >JDE6CJ\E9C:==6C H:== 36 7@C 8F6DED[ H9@ 2=D@ C646:G6 EH@ DA64:2=EJ 4@4<E2:=D :?DA:C65 DE277 3@@< A:4<D] #$'! @?=:?6] uC66 6?ECJ]k^Am
People are also reading…
- Criticism grows over Ramaswamy attack ad featuring Amy Acton's mother
- 4 people from same family killed in Sauk County plane crash
- Wisconsin orthopedic surgeon isn't immune to motorcycle crash | Dr. Craig A. Dopf
- Our endorsement for Wisconsin governor
- GOP shifts attention to Bryan Steil reelection effort
- Juice boxes, Fanta and the World Series: Brewers' Cooper Pratt does things his way
- 4 observations after rewatching Wisconsin football overwhelm No. 16 Southern Cal
- 3 things that stood out in Wisconsin volleyball's 5-set gut punch vs. Washington
- Trump reinvokes antisemitic slur at Kansas rally
- Racing sausages get their time in the sun, and so does Johnsonville
- ‘Yellowstone’ started Luke Grimes’ trajectory. ‘Marshals’ is continuing it
- Two bystanders killed in Marinette County police pursuit
- Racing sausages get their time in the sun, and so does Johnsonville
- Wisconsin volleyball outside hitter announces return from injury
- Cove of Lake Geneva hosting Capes & Crowns Family Ball
kAmkDEC@?8m%CF?< @C %C62Ek^DEC@?8m — k6>mf A]>][ {2<6=2?5 r@>>F?:EJ r9FC49[ }b`g` $E2E6 #@25 ef[ E@H? @7 s6=2G2?[ =2<6=2?5]49FC49^ECF?<\@C\EC62E]k^6>m p? 6G6?:?8 @7 4@DEF>6D[ 42?5J[ 82>6D 2?5 >@C6] r9:=5C6? 42? 8@ EC:4<\@C\EC62E:?8 7C@> G69:4=6 E@ G69:4=6] uC66 E@ 2EE6?5 2?5 7C66 42?5J[ A=FD H2C> 4:56C[ A9@E@ 3@@E9 2?5 4@DEF>6D] %9@D6 H9@ 5C6DD FA D9@F=5 DEC:G6 7@C 4C62E:G6[ 72>:=J\7C:6?5=J 4@DEF>6D] !C:K6D 2E E96 6G6?E :?4=F56 2 Sa__ #:492C5D@?’D p5G6?EFC6 u2C> 25G6?EFC6[ 2 S`__ t>28:?6 u2>:=J |@G:6 }:89E 2?5 2 7C66[ AC:G2E6 {2<6=2?5 !2C< A2CEJ H:E9 A:KK2]k^Am
kAmkDEC@?8m%9FCD52J[ ~4E] ahk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m%6CCJ qJC?6k^DEC@?8m U>52D9j k6>mdib_\gib_ A]>][ !:6C ah_[ ` {:649EJ sC:G6[ (:==:2>D q2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^A:6Cah_]4@>^6G6?EDQmA:6Cah_]4@>^6G6?EDk^2m]k^6>m r9:428@ D:?86C\D@?8HC:E6C A6C7@C>D 4@F?ECJ[ p>6C:42?2[ xC:D9[ 7@=< 2?5 C@4<[ 244@C5:?8 E@ 9:D x?DE28C2> 244@F?E]k^Am
kAmkDEC@?8mw2F?E65 w@FD6 q2D6>6?E %@FCk^DEC@?8m U>52D9j k6>mf A]>][ %96 q2<6C w@FD6[ baf (C:8=6J sC:G6[ {2<6 v6?6G2[ k2 9C67lQ9EEAi^^32<6C9@FD6`ggd]4@>Qm32<6C9@FD6`ggd]4@>k^2m]k^6>m p E@FC :?DA:C65 3J E96 C6A@CE65 9:DE@CJ @7 E96 >2?D:@? :ED6=7[ :? H9:49 A2CE:4:A2?ED H:== =62C? 23@FE q2<6C w@FD6 >JDE6C:6D[ :?4=F5:?8 E96 {25J :? (9:E6] %:4<6ED Sa_ A6C A6CD@?] pD:56 7C@> E@52J[ E96 E@FC :D 2=D@ uC:52J 2?5 $2EFC52J[ ~4E] b_ 2?5 b`[ f 2?5 ficd A]>] !FC492D6 E:4<6ED 2E E96 H63D:E6]k^Am
kAmkDEC@?8muC:52J[ ~4E] b_k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mw2F?E65 w:DE@CJ rCF:D6k^DEC@?8m U>52D9j k6>mq@2C5:?8 368:?D dib_ A]>][ 4CF:D6 56A2CED e A]>][ C6EFC?:?8 E@ 5@4< fib_ A]>][ {2<6 {2H? #6D@CE[ ac__ t] v6?6G2 $E][ s6=2G2?[ k2 9C67lQ9EEAi^^=2<6=2H?C6D@CE]4@>Qm=2<6=2H?C6D@CE]4@>k^2m]k^6>m s6=2G2? {2<6 92D 2 52C<6C 9:DE@CJ[ 244@C5:?8 E@ E96 C6D@CEUCDBF@jD H63D:E6[ 2?5 8F6DED 4CF:D6 H:== 6IA=@C6 :E E9C@F89 2 DE@CJE6==:?8 4CF:D6 3J p>6C:42? v9@DE (2=<D] %:4<6ED Sc_ A6C A6CD@?[ Sbd 286D c\`a[ 2?5 4@>A=:>6?E2CJ 7@C 286D b 2?5 J@F?86C] vF6DED D9@F=5 5C6DD 7@C =2E6 ~4E@36C 4@?5:E:@?D] |@C6 2E E96 D:E6]k^Am
kAmkDEC@?8ms2? !2E49 $E23=6D w2F?E65 w2JC:56k^DEC@?8m U>52D9j k6>m%:4<6E D2=6D 368:? dicd A]>][ 92JC:56D e\`` A]>][ adef w:89H2J `a_[ E@H? @7 {J@?D[ k2 9C67lQ9EEAi^^52?A2E49DE23=6D]4@>^3=@8`^nA2860:5lae]Qm52?A2E49DE23=6D]4@>^3=@8`^nA2860:5lae]k^2mk^6>m {@?8\CF??:?8 w2==@H66? 24E:G:EJ 6J6D :ED 7:?2= H66<6?5 @7 E96 D62D@?] %96 92JC:56 92D 2 ?6H =@42E:@? 369:?5 t>28:?6 v6?6G2 {2<6D] %:4<6ED Sad 25F=ED[ S`_ 286D c\`_[ 7C66 286D b 2?5 J@F?86C] u:CDE 76H C:56D 2C6 >@C6 <:5\7C:6?5=J[ E96? E96 D42C6D 8C@H >@C6 :?E6?D6 27E6C 23@FE f A]>] t249 C:56 :D 23@FE `d >:?FE6D] !9@E@D 7C@> E96 C:56 2?5 >@C6 42? 36 7@F?5 2E E96 =:?<] u:?2= 52E6 @7 E96 D62D@?i $2EFC52J[ ~4E] b`[ E:4<6E D2=6D DE2CE dicd A]>][ C:56D e\`` A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m$62 $>@<6 (:?6 s:??6Ck^DEC@?8m U>52D9j k6>ms@@CD @A6? dicd A]>][ 5:??6C e\h A]>][ !:6C ah_[ ` {:649EJ sC:G6[ (:==:2>D q2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^A:6Cah_]4@>QmA:6Cah_]4@>k^2m]k^6>m r967\4FC2E65 E9C66\4@FCD6 5:??6C 762EFC:?8 $62 $>@<6 H:?6D] $66 >6?F 2?5 >@C6 2E E96 H63D:E6] %:4<6ED S`d_]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |249:?6 !6C7@C>D !:?< u=@J5k^DEC@?8m U>52D9j k6>m{@33J @A6?D e A]>][ D9@H DE2CED f A]>][ %96 *@F?8 pF5:E@C:F>[ hb_ (] |2:? $E][ (9:E6H2E6C[ k2 9C67lQ9EEAi^^E96J@F?8H9:E6H2E6C]4@>^6G6?E^E96\>249:?6\A6C7@C>D\A:?<\7=@J5QmE96J@F?8H9:E6H2E6C]4@>^6G6?E^E96\>249:?6\A6C7@C>D\A:?<\7=@J5k^2m]k^6>m }6H *@C<\32D65 BF2CE6E U=5BF@j6IA=@C6D 4@==64E:G6 :>AC@G:D2E:@? C:G2=:?8 E92E @7 2? 62C=J `hf_D !:?< u=@J5[UC5BF@j DE2E6D E96 =:?<[ U=5BF@jH9:=6 E96:C FD6 @7 6IA2?565 E962EC:42= 6=6>6?ED 2?5 6=23@C2E6 DE286 5:DA=2JD 2?5 =:89E:?8 4@?E:?F6 E96 u=@J5 DA:C:E @7 E96 `hg_D]UC5BF@j %:4<6ED DE2CE 2E Sah]k^Am
kAmkDEC@?8m$E6G6 %C6G:?@ 2?5 9:D 52F89E6C r646=:2k^DEC@?8m U>52D9j k6>mf\`_ A]>][ |2CD #6D@CE[ (c_hg $@FE9 $9@C6 sC:G6[ E@H? @7 v6?6G2[ k2 9C67lQ9EEAi^^>2CD\C6D@CE]4@>^=:G6\>FD:4\42=6?52CQm>2CD\C6D@CE]4@>^=:G6\>FD:4\42=6?52Ck^2m]k^6>m %C6G:?@[ H9@ A6C7@C>D H:E9 y@FC?6J EC:3FE6 24E x?7:?:E6 y@FC?6J[ H:== A=2J 2E E96 C6D@CE @? {2<6 r@>@]k^Am
kAmkDEC@?8mq@@ :? E96 q2Ji |@G:6 }:89Ek^DEC@?8m U>52D9j k6>mf A]>][ (:==:2>D q2J w:89 $49@@= pF5:E@C:F>[ ad_ %962EC6 #@25[ (:==:2>D q2J[ k2 9C67lQ9EEAi^^H:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6QmH:==:2>D32JC64C62E:@?]4964<7C@?E]4@>^C6D6CG6k^2m]k^6>m %96 G:==286UCDBF@jD >@?E9=@?8 w2==@H66? 46=63C2E:@? 4F=>:?2E6D H:E9 2 7C66 D4C66?:?8 @7 U=5BF@jw@E6= %C2?DJ=G2?:2]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8mU=5BF@j$6FDD:42= yC]UC5BF@jk^DEC@?8m U>52D9j k6>mf A]>][ $AC28F6 %962E6C[ `d (] (2=H@CE9 $E][ t=<9@C?[ k2 9C67lQ9EEAi^^=2<6=2?5\A=2J6CD]@C8^D6FDD:42=;CQm=2<6=2?5\A=2J6CD]@C8^D6FDD:42=;Ck^2m]k^6>m %96 r9C:DE:2? !6C7@C>:?8 pCED r@>>F?:EJ AC6D6?ED 2 H62G:?8 E@86E96C @7 DF49 sC] $6FDD E2=6D 2D U=5BF@jw@CE@? w62CD 2 (9@UC5BF@j 2?5 U=5BF@jw@CE@? $:ED @? 2? t88]UC5BF@j U=5BF@j$6FDD:42= yC]UC5BF@j 92D 366? 5@F3=6 42DE] %96 #65 u:D9 r2DE <:4<D @77 E96 CF?[ H:E9 >@C6 52E6D $F?52J[ }@G] `[ b A]>]j 2?5 $2EFC52J[ }@G] f[ f A]>] %96 q=F6 u:D9 r2DE A6C7@C>D U=5BF@j$6FDD:42=UC5BF@j $2EFC52J[ ~4E] b`[ f A]>]j uC:52J[ }@G] e[ f A]>]j 2?5 $F?52J[ }@G] g[ b A]>] uF== 42DE =:DE 2?5 >@C6 2E E96 =:?<]k^Am
kAmkDEC@?8mt:89E9 p??F2= p>6C:42? w@CC@C $E@CJ w2==@H66? !2CEJ qFD (66<6?5k^DEC@?8m — k6>mf A]>][ G2C:@FD =@42E:@?D[ :?4=F5:?8 6DE23=:D9>6?ED :? s6=2G2? 2?5 E96 E@H? @7 v6?6G2]k^6>m !2CEJ 3FD DE@AD 2E G2C:@FD 2C62 DA@ED] uC66 D9@ED[ A9@E@3@@E9[ 7@@5 2?5 >@C6] tG6?E 6IA2?5D E@ EH@ 52JD E9:D J62C[ H:E9 E96 ?:89E DE2CE:?8 2E #65D @? fE9 :? s6=2G2?] }6IE s@@C !F3 {2<6D:56 2?5 }:496 2C6 2>@?8 E96 E@H? @7 v6?6G2 3FD:?6DD6D A2CE:4:A2E:?8] %:4<6ED Sh_] u:?5 E96 E:4<6E =:?< 2E E96 u2463@@< 6G6?E A286]k^Am
kAmkDEC@?8m$2EFC52J[ ~4E] b`k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m%C:4< @C %66 w2==@H66? $4C2>3=6k^DEC@?8m U>52D9j k6>m%66 E:>6 `_ 2]>][ tG6C8C66? v@=7 r=F3[ }eace w:89H2J `a^ef[ t=<9@C?[ k2 9C67lQ9EEAi^^6G6C8C66?8@=7]4@>^AC@5F4E\A286^EC:4<\@C\E66\92==@H66?\D4C2>3=6\@4E\b`DEQm6G6C8C66?8@=7]4@>^AC@5F4E\A286^EC:4<\@C\E66\92==@H66?\D4C2>3=6\@4E\b`DEk^2m]k^6>m u@FC\A6CD@? D4C2>3=6[ C2:? @C D9:?6[ H:E9 =F?49 D6CG65 5FC:?8 8@=7 2?5 7C66 366C 7@C =F?49 H9:=6 DFAA=:6D =2DE] r2D9 AC:K6D[ @AE:@?2= E62> D<:?D 82>6[ 5C:?< DA64:2=D 2?5 2? 27E6C 8@=7 4@DEF>6 4@?E6DE 2C6 2=D@ @? E96 D4965F=6] r@DE Sb__ A6C E62>] |@C6 2E E96 =:?<]k^Am
kAmkDEC@?8m%C:4<\@C\%C62Ek^DEC@?8m — k6>mb\d A]>] :? E96 E@H? @7 {J@?Dj b\e A]>] :? E96 4:EJ @7 {2<6 v6?6G2 2?5 E@H? @7 v6?6G2j c\e A]>] :? E96 4:E:6D @7 s6=2G2? 2?5 (9:E6H2E6C 2?5 E96 G:==286D @7 (:==:2>D q2J[ u@?E2?2 2?5 v6?@2 r:EJj c\f A]>] :? E96 G:==286 @7 q=@@>7:6=5j d\f A]>] :? E96 4:EJ @7 t=<9@C?j d\fib_ A]>] :? E96 G:==286 @7 t2DE %C@Jj 2?5 e\g A]>] :? qFC=:?8E@?]k^6>m |@DE @7 E96 2C62’D EC:4<\@C\EC62E 9@FCD 2C6 E@52JP r964< H:E9 >F?:4:A2= H63D:E6D 2?5 D@4:2= >65:2 244@F?ED 7@C >@C6 56E2:=D]k^Am
kAmkDEC@?8mr2A6D U2>Aj rC@H?Di u2>:=J w2==@H66? q2==k^DEC@?8m U>52D9j k6>md\g A]>][ %96 r@G6 @7 {2<6 v6?6G2[ ``` r6?E6C $E][ {2<6 v6?6G2[ k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]6G6?E3C:E6]4@>^6^42A6D\4C@H?D\72>:=J\92==@H66?\32==\E:4<6ED\`hhhf``deg`b`n277l@55E5E4C62E@C]QmHHH]6G6?E3C:E6]4@>^6^42A6D\4C@H?D\72>:=J\92==@H66?\32==\E:4<6ED\`hhhf``deg`b`n277l@55E5E4C62E@C]k^2mk^6>m sy[ 52?4:?8[ =:89E 2AA6E:K6CD[ <:5D AF?49[ 42D9 32C 7@C 25F=ED] vF6DED 42? H62C 72>:=J\7C:6?5=J 4@DEF>6D] %:4<6ED DE2CE 2E S`g]gb]k^Am
kAmkDEC@?8mp5F=E w2==@H66? %C2:?k^DEC@?8m U>52D9j k6>md A]>][ t2DE %C@J t=64EC:4 #2:=C@25[ a__a r9FC49 $E][ t2DE %C@J[ k2 9C67lQ9EEAi^^62DEEC@JCC]@C8Qm62DEEC@JCC]@C8k^2m]k^6>m p 89@DE\:?DA:C65 >62= 2?5 EH:=:89E 4@F?ECJD:56 C:56 2=@?8 E96 C2:=D[ H96C6 4@DEF>6D 2C6 6?4@FC2865] s:??6C :D 4:56C >2C:?2E65 D9@CE C:3D[ 496552C >2D965 A@E2E@6D 2?5 >@C6] %:4<6ED S`e_] |@C6 2E E96 H63D:E6]k^Am
kAmkDEC@?8mw2==@H66? tIEC2G282?K2k^DEC@?8m — k6>md\h A]>][ v6?6G2 {2<6 s:DE:==:?8 Z (:?6CJ[ c_` $96C:52? $AC:?8D #@25[ {2<6 v6?6G2]k^6>m sF3365 “2? 6G6?:?8 @7 DA@@<J >FD:4[” E96 6G6?E 92D E96 {628F6 @7 tC:4D A6C7@C>:?8 d\fib_ A]>][ E96? u@FC tJ6D g\h A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m``E9 p??F2= |@?DE6C q2D9k^DEC@?8m — k6>mh A]>][ |2CD #6D@CE]k^6>m r@DEF>6D[ DA@@<J 5C:?<D[ =2E6 ?:89E D?24<D[ AC:K6D 2?5 =:G6 >FD:4 3J $E6G6 %C6G:?@ 2?5 9:D 52F89E6C r646=:2]k^Am
kAmkDEC@?8mu2== (:?6 (2=<k^DEC@?8m U>52D9j k6>mr964<\:? `_ 2]>]\?@@? 2E %96 q@EE=6 $9@A[ e`f (] |2:? $E][ 6G6?E CF?D ?@@?\c A]>][ ?F>6C@FD 5@H?E@H? {2<6 v6?6G2 3FD:?6DD6D[ k2 9C67lQ9EEAi^^5@H?E@H?=2<686?6G2]@C8^H:?6H2=<Qm5@H?E@H?=2<686?6G2]@C8^H:?6H2=<k^2m]k^6>m p? 27E6C?@@? DEC@== E92E :?4=F56D H:?6 D2>A=6D 7C@> G2C:@FD =@42= 3FD:?6DD6D] %:4<6ED Scd 6249[ H9:49 2==@HD 7@C A2CE:4:A2E:@? :? E96 6G6?E A=FD 2 H:?6 8=2DD[ 2 4@>A=:>6?E2CJ 328 2?5 >@C6] s6D:8?2E65 5C:G6C E:4<6ED Sa_ 6249] uF== =:DE @7 A2CE:4:A2E:?8 3FD:?6DD6D 2?5 >@C6 2E E96 =:?<]k^Am
kAmkDEC@?8m|@?52J[ }@G] ak^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mvC6E2 z6==J pFE9@C %2=<k^DEC@?8m U>52D9j k6>mf A]>][ {2<6D:56 q@@<D[ k2 9C67lQ9EEAi^^=2<6D:563@@<D=8]4@>^6G6?EDQm=2<6D:563@@<D=8]4@>^6G6?EDk^2m]k^6>m |@DE 3@@< 4=F3 >66E:?8D 6?5 H:E9 2 5:D4FDD:@? 2>@?8DE >6>36CD] %9:D E:>6[ C:89E 27E6C E96 {2<6D:56 q@@<D }@G6>36C >66E:?8 2E eib_ A]>][ :E H:== 36 2 492E H:E9 E96 2FE9@C @7 E96 3@@< @7 E96 >@?E9[ U=5BF@j%96 %9C@H2H2JD]UC5BF@j vF6DED 42? 2=D@ D?2A A9@E@D H:E9 z6==J 2?5 C646:G6 D:8?65 4@A:6D @7 E96 3@@<] #$'! 2E E96 =:?<]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Steve Targo
Special Sections Coordinator
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today