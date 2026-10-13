Glen Edward Ries Oct 13, 2026 Oct 13, 2026 Updated 7 hrs ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save August 15, 1951 - October 5, 2026kAmv=6? t5H2C5 #:6D[ 286 fd @7 (2=H@CE9[ (x A2DD65 2H2J @? |@?52J[ ~4E@36C d[ a_ae 2E }6H s2J pDD:DE65 {:G:?8[ t=<9@C?[ (x] w6 H2D 3@C? :? w2CG2C5[ x{ @? pF8FDE `d[ `hd` E96 D@? @7 pCE9FC 2?5 %96=>2 Ww2==X #:6D]k^AmkAmv=6? H2D F?:E65 :? >2CC:286 @? pAC:= c[ `hf_ E@ |:DD |2CD92 |2CE6?\(66<D 2?5 E96J DA6?E E96 ?6IE de J62CD 92AA:=J 3F:=5:?8 2 =:76 E@86E96C] v=6? H@C<65 7@C >2?J J62CD 2D 2 H6=56C[ ECF4< 5C:G6C[ 2?5 2==\2C@F?5 >2:?E6?2?46 >2? F?E:= 9:D C6E:C6>6?E] w6 H2D 2 =2C86 DFAA@CE6C @7 65F42E:@? 2?5 C646:G65 E96 AC6DE:8:@FD uC:6?5 @7 t5F42E:@? 2H2C5] !2DD:@?2E6 23@FE 4@>>F?:EJ 2E9=6E:4D[ 96 H2D ?2>65 (:D4@?D:? pE9=6E:4 s:C64E@C pDD@4:2E:@? r@249 @7 E96 *62C 2?5 H2D C64@8?:K65 3J (2=H@CE9 q2D632== 7@C ad J62CD @7 D6CG:46] w6 H2D 2 =@?8E:>6 4@249 @7 J@FE9 2?5 9:89 D49@@= DA@CED H96C6 96 D6CG65 2D 2 >6?E@C 2?5 C@=6 >@56= 7@C >2?J DEF56?E 2E9=6E6Dj >@DE C646?E=J 2E q:8 u@@E w:89 $49@@= 2D 2? 2DD:DE2?E HC6DE=:?8 4@249] w6 H2D 2 >6>36C @7 $E] q6?65:4E r2E9@=:4 r9FC49 :? u@?E2?2[ (x] w6 =@G65 @FE5@@C 24E:G:E:6Dj >@DE ?@E23=J 9F?E:?8[ 7:D9:?8 2?5 8@=7:?8] w:D 8C2?549:=5C6? H6C6 E96 =:89E @7 9:D =:76[ 2?5 96 566A=J 6?;@J65 DA6?5:?8 2D >F49 E:>6 2D A@DD:3=6 H:E9 6249 @7 E96>] v=6? H2D 2 =@G:?8 9FD32?5[ 72E96C[ 8C2?572E96C[ 3C@E96C[ F?4=6[ 2?5 4@FD:? H9@ H:== 36 566A=J >:DD65 3J 9:D 72>:=J 2?5 >2?J 7C:6?5D]k^Am kAmv=6? :D DFCG:G65 3J 9:D H:76[ |2CD92 #:6D @7 (2=H@CE9[ (xj 9:D 49:=5C6?[ |2EE96H W}:<<:X #:6D @7 q6=@:E[ {F42D Ws2H?X #:6D @7 $963@J82? u2==D[ 2?5 y24@3 Wz:>36C=JX #:6D @7 (2=H@CE9[ (xj 9:D 8C2?549:=5C6?[ p?5C6H[ r@=:?[ +24<2CJ[ t==:@EE[ {@82?[ q62F[ p==J[ 2?5 r2CE6C #:6Dj 9:D D:3=:?8D[ %96@5@C6 WyF5:E9X #:6D[ s2??J #:6D[ r@??:6 Wq:==X uC:6[ 2?5 !2F=2 W(2J?6X #@DDj 2D H6== 2D 9:D ?:646D[ ?6A96HD 2?5 4@FD:?D]k^AmkAmw6 H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D A2C6?ED[ pCE9FC 2?5 %96=>2 #:6Dj 9:D 3C@E96CD[ y2>6D #:6D 2?5 (:==:2> W$9:C=6JX #:6D]k^AmkAmp ':D:E2E:@? H:== 36 96=5 7C@> ci__ !| F?E:= fi__ !| @? %F6D52J[ ~4E@36C `b[ a_ae 2E %@J?E@? uF?6C2= w@>6[ bag z6?@D92 $EC66E[ (2=H@CE9[ (x]k^Am kAmp? 255:E:@?2= ':D:E2E:@? H:== 36 96=5 2E ``i__ p| @? (65?6D52J[ ~4E@36C `c[ a_ae 2E $E] q6?65:4E r2E9@=:4 r9FC49[ `bf s6H6J pG6?F6[ u@?E2?2[ (x] p uF?6C2= |2DD H:== 36 96=5 :>>65:2E6=J 7@==@H:?8 2E `ai__ !|]k^AmkAm|6>@C:2=D :? =@G:?8 >6>@CJ @7 v=6? >2J 36 >256 E@ p=K96:>6CVD pDD@4:2E:@? 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]2=K]@C8QmHHH]2=K]@C8k^2m :? =:6F @7 7=@H6CD]k^AmkAmpCC2?86>6?ED >256 3J %@J?E@? uF?6C2= w@>6[ bag z6?@D92 $E[ (2=H@CE9[ (x @C WaeaX afd\a`f`]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud