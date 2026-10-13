Gerald A. “Jerry” Steinke Oct 13, 2026 17 hrs ago 1 of 2 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save March 21, 1942 - October 3, 2026kAmv6C2=5 p] Qy6CCJQ $E6:?<6[ 286 gc[ @7 {2<6 v6?6G2[ A2DD65 2H2J $2EFC52J[ ~4E@36C b[ a_ae 2E 9:D 9@>6 :? {2<6 v6?6G2[ (x]k^AmkAmv6C2=5 H2D 3@C? |2C49 a`[ `hca :? y2?6DG:==6[ (x][ E96 D@? @7 pC?@=5 t] 2?5 p=E2 x] w6?<6 $E6:?<6] &?:E65 :? >2CC:286 E@ !2EC:4:2 p] #:49E6C[ ~4E] ae[ `heb 2E E96 x>>2?F6= tG2?86=:42= {FE96C2? r9FC49[ {2<6 v6?6G2] !2EC:4:2 AC646565 9:> :? 562E9 y2?] ah[ a__a] w6 92D 366? 2 C6D:56?E @7 {2<6 v6?6G2 D:?46 `hcc[ >6>36C @7 x>>2?F6= tG2?86=:42= {FE96C2? r9FC49[ {2<6 v6?6G2[ |6>36C @7 E96 {2<6 v6?6G2 |2D@?:4 {@586 Rcc u 2?5 p|[ {2<6 v6?6G2[ (:D4@?D:? uF?6C2= s:C64E@CD pDD@4:2E:@?[ uF?6C2= $6CG:46 p==:2?46 2?5 rC6>2E:@? $6CG:46 @7 (:D4@?D:?[ vC25F2E65 7C@> q2586C w:89 $49@@= r=2DD @7 `he_[ 2EE6?565 |:=E@? r@==686[ |:=E@?[ (x] 7@C EH@ J62CD[ 2?5 8C25F2E65 7C@> (:D4@?D:? x?DE:EFE6 @7 |@CEF2CJ $4:6?46[ |:=H2F<66[ (x][ :? `heb] pEE6?565 u@F?E2:? p4256>J @7 #6DE@C2E:G6 pCE 2?5 #64@?DECF4E:G6 $FC86CJ[ $AC:?87:6=5[ |@] ~H?6C @7 $E6:?<6 uF?6C2= w@>6 2?5 rC6>2E:@? $6CG:46D D:?46 `heb[ C6E:C:?8 :? yF?6 @7 a_`h]k^Am kAm$FCG:G:?8 :D 2 D@? y677C6J $E6:?<6 @7 {2<6 v6?6G2[ EH@ 8C2?549:=5C6?[ |2IH6== 2?5 p>2?52 $E6:?<6] p vC62E vC2?549:=5 (6DEJ? $E6:?<6]k^AmkAm':D:E2E:@? H2D 96=5 2E E96 r@>@ r@>>F?:EJ r9FC49[ {2<6 v6?6G2[ (x][ 7C@> ` !| E@ d !| $2EFC52J[ ~4E@36C `_[ a_ae] uF?6C2= $6CG:46D H2D 7@==@H65 2E d !| E96 49FC49 H:E9 !2DE@C q@3 z2>AD ~77:4:2E:?8] |2D@?:4 $6CG:46D H2D 96=5 2E `ai`d !| $2EFC52J[ ~4E@36C `_[ a_ae] qFC:2= H2D 2E E96 ~2< w:== r6>6E6CJ @? |@?52J[ ~4E@36C `a[ a_ae 2E `_ p|] |6>@C:2=D >2J 36 8:G6? :? v6C2=5VD ?2>6 E@ E96 r@>@ r@>>F?:EJ r9FC49]k^Am kAmpCC2?86>6?ED t?ECFDE65 E@ yFDE6? uF?6C2= w@>6 2?5 rC6>2E@CJ bf__ r92C=6D y] |:==6C #@25[ |4w6?CJ[ x{][ e__d_]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud