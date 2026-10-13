Ruth M. Meister Oct 13, 2026 Oct 13, 2026 Updated 7 hrs ago Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save December 2, 1929 - October 3, 2026kAm#FE9 |] |6:DE6C[ 286 he[ @7 {2<6 v6?6G2[ (:D4][ A2DD65 :?E@ 6E6C?2= =:76 @? $2EFC52J[ ~4E@36C b[ a_ae[ 2E 96C C6D:56?46]k^AmkAm#FE9 H2D 3@C? @? s646>36C a[ `hah[ :? #24:?6[ (:D4][ E@ E96 =2E6 }6=D 2?5 |:??:6 W?66 r9C:DE6?D6?X |2CE:?\z@CD9@=>] $96 >2CC:65 E96 =2E6 #:492C5 |6:DE6C @? $6AE6>36C a_[ `heh[ 2E qFC=:?8E@? r@?8C682E:@?2= r9FC49] w6 AC646565 96C :? 562E9 @? yF=J ab[ a_`a] #FE9 H@C<65 2D 2 3@@<<66A6C 2?5 @77:46 2DD:DE2?E 7@C D6G6C2= 3FD:?6DD6D[ C6E:C:?8 7C@> (:D4@?D:? ':D:@? pDD@4:2E6D :? qFC=:?8E@?[ (x] $96 H2D 2 =@?8E:>6 >6>36C @7 u:CDE tG2?86=:42= {FE96C2? r9FC49 :? {2<6 v6?6G2] #FE9 =@G65 96C 72>:=J 2?5 6DA64:2==J 6?;@J65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 E96>]k^Am kAm$96 H2D 2 56G@E65 H:76[ >@E96C[ 8C2?5>@E96C[ 8C62E\8C2?5>@E96C[ D:DE6C[ 2?5 7C:6?5] #FE9 :D DFCG:G65 3J 96C 49:=5C6?[ (:==:2> ~D6?82[ y@2? W|2C<X $E:>>6==[ p>J Wy677 $EC66EX w6:?C:49[ 2?5 y62? Wz6?X $49>:5Ej D@?\:?\=2H[ %:>@E9J r@FE=6Jj 2?5 8C2?549:=5C6?[ r9C:DE:?6 W$92?6X zFCE9[ }:4@=6 WqC25X qF=@H[ qC:2? z@49:D[ y24@3 W$92H??:6 $492CX t4<C:49[ p??6=:D6 Wr9C:DE@A96CX rC2?56==[ y6DD:42 Wy@6X |4z66[ r@FCE?:6 $49>:5E[ 2?5 qC2?5@? $49>:5E] $96 :D 2=D@ DFCG:G65 3J ?:?6 8C62E\8C2?549:=5C6?[ ?:646D[ ?6A96HD[ @E96C C6=2E:G6D[ 2?5 7C:6?5D] $96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?EDj 96C 9FD32?5[ #:492C5j 96C 52F89E6C[ |2CJ r@FE=6Jj 96C D:DE6C[ vC246 }:6=D6?j D:DE6CD\:?\=2H 2?5 3C@E96CD\:?\=2H]k^Am kAm#FE9 H:== 36 =2:5 E@ C6DE 36D:56 96C 9FD32?5 2E 2 AC:G2E6 8C2G6D:56 D6CG:46 2E wF5D@? r6>6E6CJ :? {J@?D[ (x] |6>@C:2=D >2J 36 >256 E@ E96 {2<6 v6?6G2 u:C6 s6A2CE>6?E #6D4F6 $BF25 @C u:CDE tG2?86=:42= {FE96C2? r9FC49 :? {2<6 v6?6G2[ (:D4]k^Am kAm{2K2C4KJ< u2>:=J uF?6C2= w@>6 @7 {2<6 v6?6G2 2?5 s6=2G2? 2C6 AC@F5=J D6CG:?8 E96 72>:=J]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Watch Now: Related Video The 10 safest cities in the United States How to stay warm, according to science How to stay warm, according to science Caliente: Top stories for May 1-7 Caliente: Top stories for May 1-7 Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud Watch as Reid Park Zoo's elephants play in the mud