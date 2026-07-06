Look Ahead is the weekly event listing of The Resorter, a page for Lake Geneva area event and business news. Festivals, parades, markets — even gigs for musicians who usually play in the area, which can be found under the Local Live Music heading. Note: Information is subject to change after print. To have an event appear in the next Look Ahead, email Special Sections Coordinator Steve Targo.
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