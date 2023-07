The Williams Bay School District on July 24 announced its list of second semester 2022-2023 honor roll students at Grades 6-8 Williams Bay Middle School and Williams Bay High School.

The second semester ran from Jan. 23 through June 1.

Honors designations are for students achieving a grade point average of 3.25-3.74. High Honors designations are for students achieving a grade point average of 3.75-4.00.

“We are extremely proud of all our students and their hard work,” said Williams Bay School District Administrator Dr. Bill White. “We are impressed with the number of students meeting the criteria for honor roll.”

Students receiving Honor Roll designation were as follows:

Sixth Grade High Honors — Andrew Ades, Ricki Anagnos, Evelyn Barkholtz-Dowling, Molly Crowley, Jude Dahlstrom, Marteen Gomez, William Hawkinson, Camden Hemmerich, Dan Hemmerich, Aleksandr Koledov, Kaylin Lamster, Sidnee Lisenby, Kiera Lyng, Kayden Nicholson, Anders Olsen, Gwenyth Robbins, Kairi Shan, Lukas Valasek, Joseph Wagner, Logan Weber, Elias Welsh, Savannah Wenzel and Colin Yeager.

Sixth Grade Honors — Larue Ackley, Lydia Barkes, Alexiss Chamberlain, Braeleigh Georgalas, Holly Goodman, Masen Griffen, Henry Hawkinson, Regina Hernandez, Josten Karcher, Margaret Lothian, Ethan Mulhall, Natalie Ross, Grayson Siczowycz, Cole Sikes, Josephine Smith, Sauntry Vance, Evan Vanderstappen and Caroline Wickersham.

Seventh Grade High Honors — Bennett Ades, Kiya Carpenter, Madeline Gauger, Rori Hayes, Lukas Melcher, Kyle Pekalski and Elene Walker

Seventh Grade Honors — Tenley Briones, David Carbajal, Ethan Danz, Alexander Fulmer, Tatum Hermance, Sophia Howarth-Yonkee, Hailey Johnson, Lean Marten, Nadia Nevoraski, Lexi Patterson, Ana Perkins, Landon Ross and Skye Virgin.

Eighth Grade High Honors — Niklaus Anagnos, John Beilman, Isabelle Chamberlain, Renata Hernandez, Cameron Keith, Aleksandrina Koledova, Aubree Kunes, Nicholas Kwiatkowski, Joshua LeBaron, Camila Perez, Gracie Pils, Brynn Reinhardt, Julissa Reyes and Lauryn Sikes.

Eighth Grade Honors — Arol Amstutz, Ciara Beintez, Liam Beth, Ellianna Borgen, Keller Cook, Daniel Gaylord, Nicholas Gonza, Vander Karlson, Connor Lindloff, Teagan McClellan, Kaylie Patterson, Jayden Quiles, Matilda Snyder, Will Sorenson, Kaydence Warrenburg, Bryce Watt and Ethan Welsh.

Ninth Grade High Honors — Sarena Brown, Jaylee Carr, Noah Cornella, Sophia Count, Branden Hayes, Derek Johnson, Avery Kimmerly, Gianna Krantz, Michael Pecht, Quinn Peyer, Lauren Schnobel and Avery Tyshenko.

Ninth Grade Honors — Konrad Erdman, Keturah Frederick, David Fry, Finn Goodman, Emmett Henry, Teague Johnson, Andrew Nichols, Carmine Robbins, Lillian Robbins, Maisie Smith, Preston Sorensen, Gavin Weber, Allison Wickersham and Jackson Wiley.

Tenth Grade High Honors — Kylee Amstutz, Elizabeth Anhold, Joselyn Hernandez, Jose Pilo, Blake Reynolds and Lacey Silverman.

Tenth Grade Honors — Dani Church, Anna Clair, Caleigh Gamble, Sylas Jeninga, Dylan Karcher, Emily Monroe, Timothy Neiger, Lydia Olson, Kara Rees, Max Robertson, Ricardo Rojas, David Saavedra-Moreno, Jack Schultz, Oliolimafiafia Sinapoa and Charlotte Zaukas.

Eleventh Grade High Honors — Sarah Beinetti, Grace Borgen, Benjamin Broll, Erwin Correa-Garcia, Bradley Galvin, Marianna Garcia, Dylan Hulke, Aaron Johnson, Sofia Normington-Slay, Charles Pecht, Kaylee Perez, Brooke Peyer, Stephanie Rodriguez, Abigail Sennett, Jeffrey Shen, Mattison Stanek and Olivia Wiley.

Eleventh Grade Honors — Jacob Bradbury, Gabriella Klein, Logan Lindloff, Zachary Malisow, Macey McClenathan, Hailee Monroe, Jacob Nelson and Parker Wojcik.

Twelfth Grade High Honors — Hannah Abram, Zachary Beinetti, Cheyenne Billings, Grace Brown, Citlali Carbajal, Karsen Cox, Brigitte Duvall, Evelyn Hamburg, Graham Hetzler, Rosa Jimenez, Owen King, Henry Kwiatkowski, Isaac Lensmith, Anna Lock, Elizabeth Lothian, Kyle Marshall, Ian McClenathan, Nadia Nateghi, Graham Oxley, Kacey Pietrowiak, Jesse Robison, Nicholas Schnobel, Samantha Thompson, Nanao Tsurato, Kaeden Weberpal, Keileen Weberpal and Ethan West.

Twelth Grade Honors — Morgan Bronson, Kyra Frederick, Olivia Gaylord, Diloro Izzatschoeva, Toby Janssen, Tyler McKean, Leeza Patterson, Alexander Reynolds, Dominic Robbins, Elaine Robbins, Ohin Schlesner and Rebekah Scott.

