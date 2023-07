WASHINGTON – U.S. Sen. Ron Johnson (R-Wis.) announced that his staff will be available for mobile office hours in southeastern Wisconsin at Kenosha County on Friday, July 21.

These office hours give constituents the opportunity to meet with Sen. Johnson’s staff to request assistance with a federal agency or other federal matters.

The Kenosha County office hours are slated for this Friday, July 21, from 11 a.m. to noon at the Kenosha Area Chamber of Commerce, 600 52nd St., Suite 130, in Kenosha.

